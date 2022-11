Ile Maurice: NCE - Comment se fera la promotion en Grade 10

Le 19 octobre, les examens du National Certificate of Education (NCE) ont pris fin. Ces évaluations, auxquelles ont participé environ 17 000 élèves de Grade 9, font l'objet de débats au niveau des critères de réussite. D'abord, explique Harish Reedoy, président de l'United Deputy Rectors and Rectors Union, il faut savoir que le NCE représente le niveau 2 du National Qualifications Framework (NQF) selon les paramètres établis par la Mauritius Qualifications Authority (MQA). Le Primary School Achievement Certificate (PSAC) en caractérise le niveau 1. Or, pour atteindre ce niveau 2 du NQF, l'élève doit obligatoirement obtenir six unités au minimum pour passer le NCE, en anglais, français et mathématiques, plus dans trois autres matières obligatoires. Parmi ces core subjects, on trouve les Social Modern Studies, Art and Design, Technology Studies, la science, la Business and Entrepreneurship Education entre autres. S'il obtient sept unités, c'est l'échec.

Par contre, pour être promu en Grade 10, les critères sont différents. Un communiqué daté du 18 octobre et envoyé aux responsables scolaires par le ministère de l'Éducation, mentionne que tout candidat du NCE doit obtenir six unités dans six core subjects, incluant l'anglais pour avancer en Grade 10 dans les collèges régionaux. Une mesure prise en 2021 et réitérée cette année. "Ici, ce qui change, c'est que l'élève n'a pas l'obligation de passer en mathématiques et en français pour être promu en Grade 10. Donc, s'il a échoué dans ces deux matières mais obtient six unités dans six core subjects incluant l'anglais, il ira en Grade 10."

Ces différences d'exigences pour le NQF et la promotion en Grade 10 risquent-elles de semer la confusion ? Cela n'a pas d'incidence, répond-il. "Cependant, dans le futur, nous pourrions instituer un resit exam comme pour le PSAC. Car au fond, l'enfant aura été promu en Grade 10 sans avoir obtenu le niveau 2 du NQF. Il pourra alors reprendre part aux examens de français ou de mathématiques après quelque temps." Le système actuel permet au candidat de repasser toutes les épreuves du NCE dans son intégralité. Aussi, Harish Reedoy s'aligne en faveur d'un resit ciblé pour qu'il puisse améliorer ses scores et atteindre le niveau 2 du NQF.

Arvind Bhojun, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), revient sur la non-considération du français et des mathématiques pour passer en Grade 10 et l'examen de rattrapage en cas d'échec dans ces matières. "Cela avait été mentionné l'an dernier et il faut bien voir ce qu'il en adviendra. De plus, il se peut que les élèves de Grade 9+ et de Grade 9 tout court, aient du mal à passer le cap sans ces nouveaux critères de promotion vers le Grade 10."