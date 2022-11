Tunisie: Nouvelle loi électorale - Le législateur sera majoritairement masculin

Cela est dû principalement à la nature de la société tunisienne, ainsi qu'aux complexités imposées par la loi.

La loi électorale est arrivée tardivement et a soulevé des appréhensions chez les politiciens et toutes les composantes de la société civile. Le mode de scrutin sur les listes qui permettaient aux femmes de bénéficier de la parité horizontale et verticale a été aboli, remplacé par un scrutin uninominal (sur les personnes).

Nous passons, avec cette nouvelle loi électorale, de la représentation partisane au Parlement à des candidatures individuelles.

Des candidatures qui doivent, pour être validées, recueillir au moins 400 parrainages. Cela nous amène à nous interroger sur la présence des femmes dans le paysage politique, puisque la parité horizontale dans le système de listes dans les précédents rendez-vous électoraux de 2014 et 2019 a assuré leur présence sur les bancs de l'hémicycle. Les femmes tunisiennes sont-elles satisfaites de la nouvelle loi électorale ?

La réponse est évidemment non. Les droits des femmes, l'égalité des sexes et l'égalité des chances sont des acquis que les Tunisiens et les Tunisiennes ont eu du mal à arracher depuis l'indépendance.

Tout au long de l'histoire, le monde arabe et occidental a été émerveillé par le rôle central joué par les femmes tunisiennes dans la lutte pour leurs droits, dans une société marquée par un certain conservatisme.

Ces luttes ont permis aux femmes de se hisser dans la société et de s'imposer dans le paysage politique. Une disparité significative Cependant, selon des chiffres récents publiés par l'instance supérieure indépendante des élections, il existe une disparité significative entre le nombre de femmes et d'hommes candidats. Le prochain paysage politique laisse entrevoir la domination d'un parlement masculin, comme l'affirme la présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates, Naila Zaghlami. En se référant à la Constitution de 2014, l'article 34 de la Constitution dispose que " l'État garantit la représentation des femmes dans les assemblées élues ". Et selon l'article 46, " l'État a l'obligation de protéger et de promouvoir les droits acquis des femmes ".

Il garantit également l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et assure la diversité des responsabilités dans tous les domaines. La constitution vise aussi à atteindre la parité hommes-femmes au sein des conseils élus. Officiellement, la loi électorale de 2022 est équitable pour les deux genres, garantissant les droits des femmes comme ceux des hommes.

Cependant, les conditions ne sont pas propices aux femmes autant que pour les hommes et ne garantissent pas une égalité des chances.

Les difficultés ne se limitent pas à une seule circonscription, mais à toutes les femmes qui ont choisi de se porter candidates au poste de député. Seulement 14% des candidats sont des femmes. Cela est dû principalement à la nature de la société tunisienne, ainsi qu'aux complexités imposées par la loi sur le parrainage et le Code électoral.