Maroc: CAN U23 Maroc 2023 - Les Espoirs congolais qualifiés sur le fil face aux Algériens

C'est à l'arrachée que les Léopards football U23 ont obtenu leur billet pour les barrages de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la spécialité, le 31 octobre à Sétif, en Algérie.

Après une large victoire de 4-1 au match aller à Kinshasa contre les Fennecs d'Algérie, les Espoirs du sélectionneur Raoul Jean-Pierre Shungu peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont loupé un crash à bord d'un avion d'Air Kasaï, le 29 octobre. Revenus en catastrophe à Kinshasa, ils ont repris les airs le 30 octobre dans un avion de Congo Airways affreté par le gouvernement, pour arriver à Sétif le même jour, après six heures de vol. La Fédération congolaise de football association s'était empressée de demander à la Confédération afrcaine de football un report de 24 h du match préalablement prévu pour le 29 octobre.

Et les Léopards ont juste réussi à sauver leur qualification quasi acquise à Kinshasa. En effet, ils ont perdu par 1-3 face à des Algériens déterminés. Les Fennecs U23 ont mené en première période avec des buts inscrits à la 10e mn et à la 45e. Patient Mwamba, du Tout Puissant Mazembe, a réduit l'écart pour les Congolais à la 59e mn, avant le troisième but algérien à la 64e mn.

C'est donc presque aux forceps que les Léopards espoirs accèdent au dernier tour des éliminatoires et auront pour adversaire le Ghana, tombeur du Mozambique. Il faudra corriger les erreurs d'organisation afin d'aborder cette dernière rencontre des éliminatoires avec toutes les chances de l'emporter et se qualifier pour la phase finale de la CAN U23, prévue l'année prochaine au Maroc.