Afrique: Top 15 des pays les plus riches entre 2022 et 2027

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis à jour ses projections de croissance sur la période 2022-2027. En Afrique, les prévisions du fonds témoignent une forte concentration des richesses du continent dans quinze pays.

Les projections de croissance de l'économie mondiale du FMI sur la période 2022-2027 ont pour base le Produit intérieur brut (PIB). Concernant les prévisions continentales, le PIB de l'Afrique devrait passer de 2 980,11 milliards de dollars en 2022 à 4 288,08 milliards de dollars en 2027, soit une hausse de 43,89%. Les quinze pays les plus puissants sur le plan économique devraient afficher un PIB de 2 487,56 milliards de dollars en 2022, soit 83,47% du PIB cumulé des cinquante-quatre pays du continent. En 2027, ce ratio devrait légèrement augmenter à 84,49%. Les pays dotés de ressources naturelles figurent parmi ceux devant afficher des croissances de PIB appréciables durant la période 2022-2025. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à confirmer ou infirmer ces prévisions, notamment la flambée ou la chute des cours des hydrocarbures, l'inflation, les découvertes de ressources naturelles, les crises, les catastrophes naturelles, les stratégies de développement, les appréciations et dépréciations des monnaies vis-à-vis du dollar, la conjoncture économique mondiale.

Se fondant sur les projections du FMI des cinq dernières années, d'importantes mutations sont attendues au niveau du classement des pays les plus puissants économiquement. Le Nigeria devrait conserver son rang de première puissance économique africaine (2022-2027), voire creuser un écart sur ses poursuivants les plus proches, l'Egypte et l'Afrique du Sud. Avec plus 210 millions d'habitants, le PIB du Nigeria devrait passer de 504,20 milliards de dollars à 945,34 milliards, soit une progression de 87,49%. Ainsi, en 2029, le Nigeria devrait peser à lui seul 22,05% du PIB du continent. Cette projection du FMI corrobore celle de la Banque mondiale. Loin derrière, l'Egypte devrait consolider sa position de seconde puissance économique du continent avec un PIB qui devrait passer de 469,09 milliards de dollars en 2022 à 664 milliards de dollars en 2027, soit une hausse de 41,55%.

L'Afrique du Sud, troisième économie de l'Afrique, pays le plus industrialisé du continent, devrait maintenir son rang, avec un PIB devant passer de 411,48 milliards de dollars en 2022 à 490,57 milliards en 2027, soit une hausse de 19,22%. L'économie du pays arc-en-ciel va croître beaucoup moins rapidement que celle du Nigeria et de l'Egypte, à cause des problèmes structurels (coupures d'électricité, déclin du secteur minier, corruption) . Ces trois puissances sont suivies de loin par l'Algérie et le Maroc. L'Algérie devrait voir son PIB passer de 187,15 milliards de dollars en 2022 à 224,04 milliards en 2027, soit une hausse de 19,80%. Quant au Maroc, son PIB devrait croître (2022-2027) de 30,11%. L'économie éthiopienne devrait continuer à afficher une croissance solide durant les cinq prochaines années et se hisser au cinquième rang en 2027, surclassant le Maroc (5e en 2022), l'Angola (6e en 2022) et le Kenya (7e en 2022 et 8e en 2027).

Concernant le top 15 des puissances économiques en 2027, au niveau de l'Afrique de l'Ouest en particulier, la Côte d'Ivoire, 11e en 2022 avec un PIB estimé à 68,63 milliards de dollars, va surclasser le Ghana, 10e en 2022. Accra devrait enregistrer une croissance moindre sur la période 2022-2027, avec un PIB en hausse de 15,26%, passant de 76 milliards de dollars à 87,57 milliards, alors que le PIB ivoirien devrait croître de 46,44% pour atteindre 100,49 milliards de dollars en 2027. C'est également le cas de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale, avec un PIB appelé à connaître un grand bond, passant de 63,90 milliards de dollars en 2022 à 100,81 milliards en 2027, soit une croissance de 57,76%, permettant au pays d'intégrer le top 10 des puissances économiques africaines en 2027, juste devant la Côte d'Ivoire. Ces projections de croissance dépendent toutefois d'une série d'hypothèses qui peuvent se réaliser ou pas pour un pays, en fonction des raisons retenues plus haut.

Rang / Pays

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1er Nigeria

504,20

574,27

651,34

737,97

835,82

945,34

2e Egypte

469,09

471,36

510,85

558,07

608,77

663,99

3e Afrique du Sud

411,48

422,35

438,57

455,36

472,61

490,57

4e Algérie

187,15

190,25

196,62

205,43

215,54

224,04

5e Maroc

142,87

150,59

158,72

167,41

176,31

185,89

6e Angola

124,79

135,56

142,20

149,08

156,46

164,41

7e Kenya

114,86

117,56

125,10

134,24

143,96

153,41

8e Ethiopie

111,18

126,18

140,05

156,81

175,40

192,09

9e Tanzanie

76,58

84,93

93,31

101,55

110,86

121,31

10e Ghana

75,99

70,08

73

76,97

81,75

87,57

11e Côte d'Ivoire

68,63

72,69

79,17

86,17

93,40

100,49

12e RD Congo

63,91

70,35

77,16

84,53

92,49

100,81

13e Ouganda

48,35

52,39

57,69

62,82

69,29

75,41

14e Tunisie

46,28

46,02

48,10

50,60

53,14

55,68

15e Cameroun

44,21

46,02

49,69

53,58

57,72

62,16

L'évolution des PIB (en milliards de dollars) des quinze pays africains les plus riches durant la période 2022-2025 (Source: FMI).