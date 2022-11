Congo-Kinshasa: Agression Rwandaise en RDC, Goma - Une matinée agitée observée lundi

Suite au silence de la communauté internationale vis-à-vis de l'agression rwandaise en RDC, sous le label du M23, la ville de Goma a vécu une matinée très agitée, le lundi 31 octobre 2022. En effet, sur place, la population s'est réveillée en réponse à l'appel de la société civile forces vives du Nord-Kivu, qui a appelé au boycott de toutes activités pour dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda. Constat : écoles, boutiques, marchés n'ont pas ouvert.

Dans une ronde effectuée tôt ce matin sur les artères principales de la ville de Goma, du quartier Ndosho dans la partie Ouest passant par l'entrée président-afia Bora jusqu'au rond-point Signerse au centre-ville, des jeunes, vieux et mamans sont visibles pour témoigner leur soutien aux FARDC et décrier le "complot et le silence de la communauté internationale" face à ce qui se passe à l'Est de la RDC dont plus d'un Congolais pense que ce silence fait croire que les grandes puissances veulent balcaniser la RDC.

Même situation à Katoyi, rond-point Mutinga jusqu'à Majengo où boutiques, magasins et marchés restent fermés. Pendant ce temps, les bus de transport en commun n'ont pas été visibles sur les artères comme à l'accoutumée.

Les motocyclistes qui étaient visibles, sont venus répondre à l'appel de la société civile tout en allumant les phares, signe de mécontentement.

La population est déterminée à barrer la route à la "barbarie" Rwandaise et qu'aucun centimètre de la RDC ne sera annexé à n'importe quel pays quoi que cela va coûter à la nation congolaise.

Pour l'instant, la situation reste timide à Nyiragongo comme dans la ville de Goma et dans les autres entités de la province du Nord-Kivu.

Se livrant à La Prospérité, M. Espoir Mwimuka, militant de la Lucha RDC-Afrique, juge anormal qu'un grand pays comme le Congo-Kinshasa se fasse agressé par le Rwanda et que la communauté internationale agit par un silence radio. Pour lui, le peuple va pouvoir se libérer à travers des actions continues dans le souci que le monde entier puisse être au courant du génocide qui se passe dans le Rutshuru, à Beni et que la RDC compte déjà plus de 13 millions des morts.

"La guerre entre la Russie et l'Ukraine fait la une sur les médias internationaux depuis que cela a débuté jusqu'à ce jour mais chose étonnante c'est comme si en RDC chez nous, ce sont des animaux qui se font tuer", regrette-t-il.

Pour rappel, la société civile forces vives du Nord-Kivu a, dans une déclaration, appelé la population à mener des actions de grande envergure pour barrer la route à la guerre, aux ennemis de la RDC qui sont déjà connus.