Ile Maurice: Rumours lance son catamaran qui allie exploration et divertissement

C'est la rumeur du jour, et c'est loin d'être un bobard. La société Rumours met à l'eau son premier catamaran. Il servira à la fois pour des activités écologiques, pour les divertissements, pour les défilés et même les mariages. Visant un public élargi,les responsables espèrent que chacun y trouvera son bonheur...

À la Marina du Caudan, depuis quelques jours déjà, le catamaran Rumours attire les regards. Cette embarcation, nouvellement arrivée du Sri Lanka, mise beaucoup sur l'écologie pour se faire un nom. "On est sur un bateau à voile. Il ne déverse pas ses huiles dans l'océan, tous les déchets sont broyés afin de préserver la mer, nous n'utiliserons que de la vaisselle biodégradable. Nous envisageons de faire les jeunes de 11 à 15 ans découvrir les fonds marins et ainsi mieux connaître leur île, à titre bénévole", confie d'emblée Myriam Tassi, la gérante de la société Rumours. Comme le bateau peut accommoder 50 personnes, pour les besoins pédagogiques, uniquement 40 enfants seront pris à bord. "On pourra mieux leur prêter attention." Cet exercice se fera dès la rentrée de 2023, et les enfants bénéficieront gratuitement de cette balade qui aura lieu une fois chaque trimestre.

Les ambitions de la société ne s'arrêtent pas uniquement à cet aspect. Rumours s'occupe aussi de la formation des jeunes et moins jeunes à travers une école de voile. "Avec un bateau de plaisance, leur montrer la vraie écologie sans le bateau moteur. On espère que l'on aura ainsi du futur propre. " Hormis, l'écologie, le catamaran fera aussi une virée autour des îles du Nord, à l'instar de l'île Plate, du Coin de Mire, de l'îlot Gabriel et de l'île Ronde entre autres. Également à l'agenda, des soirées à thème qui se feront en fin de semaine. "On proposera de la cuisine étoilée. Le coucher du soleil se fera avec la présence d'un DJ, d'un saxophoniste. En tout cas, le catamaran sera utilisé à plusieurs échelles."

Les soirées, voire des mariages, peuvent se faire aussi bien à l'intérieur que sur le Flybridge, soit le pont, qui fonctionne comme une terrasse. C'est Bhanisha Gobin, la fondatrice de la société Rumours, qui travaille sur ce projet depuis deux ans. "L'on visera aussi le tourisme du Moyen-Orient et de l'Orient. Ce sera un luxe pour pas cher du tout." Qu'en est-il des tarifs ? Les prix varient en fonction du package, souligne Myriam Tassi. Elle compte aussi donner l'accès aux stylistes mauriciens et étrangers, qui pourront organiser des défilés sur le catamaran.

Un équipage anglais a amené le bateau à bon port. "Trois semaines plus tôt, ils ont quitté le Sri Lanka pour Maurice. Le bateau a navigué dans les grandes mers pour arriver jusqu'ici. Ils ont traversé les Maldives et les Seychelles avant de venir." Stayt Wilson raconte que le périple s'est fait dans la bonne humeur. C'est la première fois que son équipage et lui traversent l'océan Indien, et il est ravi du parcours. "Nous avons eu la chance d'avoir un temps magnifique qui nous a accompagnés. Nous avons vu beaucoup de dauphins, et aussi rencontré plusieurs bateaux de pêche. Par contre, notre seul regret est de n'avoir rencontré aucune baleine lors de cette traversée." Même s'il doit regagner le plus vite possible son pays où sa ferme l'attend, il compte revenir à Maurice pour y passer quelques jours de vacances. Par contre, son acolyte Timmy Holmes restera pour encore quelques jours, histoire de chasser quelques vagues.

En ce qui concerne les points de départ du catamaran, il faut savoir que même s'il opérera à Grand-Baie, il y aura également des jours où le public pourra prendre le bateau depuis la Marina du Caudan. "Les gens pourront même venir en métro. Comme cela, si certains ont pris quelques verres d'alcool, ils n'auront pas à reconduire pour rentrer chez eux." La société a encore plusieurs cordes à son arc et compte aussi se lancer dans une autre aventure où le bateau utilisera le photovoltaïque. À savoir que le bateau devrait débuter ses opérations d'ici la mi-novembre.