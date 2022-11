Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est de la RDC - L'Unicef appelle à la protection des enfants

Dans une déclaration rendue publique récemment, le Fonds des nations unies pour l'enfance (Unicef) s'est dit préoccupé par l'escalade des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), due à la reprise des combats entre l'armée régulière et les rebelles du M23.

L'agence onusienne appelle toutes les parties au conflit à respecter le droit humanitaire international et à protéger les enfants en particulier. A en croire Jean Metenier, responsable du bureau de l'Unicef à Goma, les derniers combats ont un impact dévastateur sur les enfants et leurs familles. "Ils ont été forcés de fuir leurs maisons avec seulement leurs possessions les plus essentielles. Alors que certaines personnes déplacées peuvent vivre avec des membres de leur famille, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri", fait t-il savoir.

C'est pourquoi, renchérit-il, l'Unicef travaille 24 heures sur 24 pour fournir une assistance aux enfants et à leurs familles. Pour répondre tant soi peu aux besoins urgents des déplacés, l'agence onusienne et les organisations non gouvernementales partenaires donnent accès à l'eau potable et à l'assainissement, à la protection de l'enfance, aux articles ménagers essentiels d'urgence, aux médicaments, au service de nutrition et à l'éducation d'urgence aux familles déplacées qui se rendent vers des lieux plus sûrs.

L'Unicef déplore l'intensification des violences au cours de la semaine dernière après une période de calme relatif, plaçant les organismes d'aide devant un défi humanitaire et logistique majeur. Des milliers de personnes ont été déplacées des villes de Rutshuru et Kiwanja dans l'Est du pays, près de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Beaucoup de ces personnes déplacées sont des enfants, dont certains ne sont pas accompagnés, qui voyagent à pied ou sur des motos surchargées en direction de la ville de Goma et d'autres régions, fuyant les combats.

On estime qu'en une semaine, environ quarante mille personnes ont été déplacées dans le territoire de Rutshuru, dont environ six mille cinq cents auraient fui en Ouganda. Ces chiffres s'ajoutent aux quelques deux cent mille personnes qui ont été déplacées l'année dernière, avant la flambée de violence.