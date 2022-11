Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Novembre 2022

Côte d'Ivoire : Coopération- Ouattara échange avec la Présidente de l'Éthiopie

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit « très heureux » des échanges qu'il a eus le 2 novembre 2022, au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, avec la Présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, dont il a dit qu'elle est « une grande amie de la Côte d'Ivoire ». Les deux personnalités qui se sont déjà rencontrées plusieurs fois au cours de cette année, ont évoqué la coopération bilatérale et les sujets d'actualité majeurs du continent africain en marge des travaux du Forum des investissements en Afrique (Aifm22).(Source : fratmat.info)

Sénégal : Justice- Sonko chez le juge demain

En prélude à la convocation de Ousmane Sonko ce jeudi 3 novembre par le juge, pour être entendu sur les accusations qui sont portées à son endroit par la dame Adji Sarr dans le cadre de ce qui est communément appelé « Affaire Sweet Beauty», les alliés du leader du Pastef veulent sonner la mobilisation. On imagine que ce sera cela l'objet du point de presse que la Conférence des leaders de Yewwi compte tenir ce matin. S'il ne s'agit pas pour ces responsables politiques de vouloir braver la loi et l'autorité, ce ne sera pas non plus trop s'avancer que de penser qu'ils vont vouloir mobiliser une grande foule pour «accompagner» leur compagnon à son rendez-vous avec le juge Oumar Maham Diallo, à l'image de ce qu'ils avaient voulu faire en mars 2021, lors de la première convocation du même Ousmane Sonko.(Source :adakar.com)

Guinée : Réconciliation nationale- Le Pm échange avec le quator

C'est une rencontre qui s'annonce décisive, si elle se confirme ! Le Premier ministre guinéen, a annoncé le mercredi 2 novembre 2022 qu'il aura un échange avec les dirigeants du quatuor « Cored, Anad, Rpg arc-en-ciel, Fndc politique »

Ces quatre coalitions politiques rejettent le cadre de dialogue mis en place par le Président de la Transition. Dr Bernard Goumou se rendra demain jeudi 3 novembre au siège de l'Udg à Dixinn Bora pour rencontrer le quatuor à 14h30, a annoncé ce soir la Primature, qui précise que l'objectif est de favoriser des échanges « constructifs » sur la Transition. ( Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Diplomatie- Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivée à Bamako

Le président de la Transition du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé le mercredi 02 novembre 2022 à Bamako au Mali. Il a été accueilli par le Chef de l'État, Chef de la Transition malienne, le Colonel Assimi Goïta. Rapporte le site d'informations générales aouaga.com. La même source ajoute que les présidents burkinabè et malien auront un tête-tête suivi d'une séance de travail avec leurs délégations. Le renforcement de la coopération, surtout dans la lutte contre le terrorisme, figure au menu des échanges. Notons que le capitaine Traoré est accompagné du nouveau Ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Colonel-major Kassoum Coulibaly et du Chef d'état-major général des armées, le Colonel-major David Kabré, le président Traoré a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. (Source :aouaga.com)

Mali : Terrorisme- Des dizaines de morts dans des combats entre groupes armés

La rédaction d'Africanews rapporte que des combats entre groupes armés ont fait ces derniers jours des dizaines de morts dans le nord du Mali, dans les régions de Ménaka et Gao, en proie à des violences djihadistes, selon des responsables militaires et des communiqués des organes de propagande djihadistes. La situation sécuritaire s'est largement détériorée depuis huit mois dans les régions de Ménaka et Gao à la suite d'une offensive du groupe affilié à l'organisation Etat islamique au grand Sahara (EIGS), au-delà de ce qui était alors sa zone d'action et d'influence.

Gabon : Tournée nationale- Ali Bongo dans la province de la Ngounié

Selon Journal du Gabon, le chef de l'Etat effectue depuis le mercredi 2 novembre 2022, une visite de deux jours dans la province de la Ngounié, dans le cadre de sa tournée nationale entamée depuis le mois d'avril dernier, à un an des élections présidentielles au Gabon.

L'annonce de sa visite dans la province de la Ngounié a été publiée par un communiqué de la présidence de la République, Ali Bongo Ondimba.

Rdc : Pacification- Déploiement de troupes kenyanes dans l'Est du pays

Le Kenya a officiellement annoncé le déploiement de troupes en République démocratique du Congo (Rdc) dans le cadre d'une intervention militaire régionale visant à soutenir le régime congolais face aux insurrections de dizaines de groupes armés actifs dans l'est de la Rdc. « En tant que voisins, ayant tissé des liens variés, le destin de la Rdc est intimement lié au nôtre. Nous avons tous intérêt à ce que la République démocratique du Congo soit stable, et sa sécurité est une obligation que nous nous engageons à réaliser de notre mieux." (Source : Afp)

Cameroun : Football- Choupo-Moting dans une forme hallucinante

C'est le Journal du Cameroun qui donne l'information.L'attaquant camerounais du Bayern Munich, est dans une forme incroyable et vient de le montrer avec un nouveau coup de canon face à l'Inter Milan. Eric-Maxim Choupo-Moting est sur un nuage ! Titulaire avec le Bayern Munich ce mardi soir face à l'Inter Milan pour une dernière journée de Ligue des Champions sans enjeu pour les deux équipes déjà fixées sur leurs sorts, le Camerounais a encore marqué et de quelle manière ! En effet, l'ancien du PSG a inscrit le but du 2-0 pour les Bavarois en fusillant des 20 mètres la lucarne de son compatriote André Onana.

Cameroun : Filière coton- La Sodecoton a produit 1 300 000 tonnes de coton en quatre ans

Selon un compte rendu d'une enquête menée par Datacameroon, au cours de la campagne cotonnière 2021-2022, la Sodecoton a connu une chute de 8,8% de sa production annuelle, représentant 31 743 tonnes. Cette production s'élève à un chiffre non consolidé de 329 021 tonnes. Ces informations ont été révélées, le 12 août 2022 à Yaoundé, lors de l'Assemblée générale de l'entreprise. Pour les quatre dernières campagnes cotonnières, la production annuelle de coton graine du Cameroun s'est stabilisée au-dessus des 300 000 tonnes. Plusieurs facteurs expliquent la baisse de la production observée la saison dernière notamment, les aléas climatiques rude et les exportations frauduleuses du coton camerounais vers le Nigeria.

Tchad : Univers politique- 3 partis politiques exclus de la coalition Alliance 43

Selon Journal du Tchad, les partis politiques membres de l'Alliance 43, ont rendu public ce 02 novembre 2022, une décision suspendant 3 partis politiques de l'organisation politique. Les partis politiques membres de l'Alliance 43, PDRT/U, PRT et PDPST sont exclus du regroupement de l'alliance dès ce jour. Le motif évoqué par le porte-parole, de l'Alliance 43 MalloumYoboïdé est le non-respect de bonne conduite, faux et usage de faux (fabrication d'un cachet au nom de l'Alliance).

Congo : Forum sur la paix- Denis Sassou N'Guesso invité à Paris

Le président de la République du Congo prendra part à la 5e édition du forum de Paris sur la paix qui se tiendra du 11 au 12 novembre 2022. Journal de Brazza qui rapporte la nouvelle ajoute que Denis Sassou N'Guesso est invité à la 5e édition du forum de Paris sur la paix. L'évènement au lieu dans la capitale française du 11 au 12 novembre 2022. Cette 5e édition qui va rassembler des experts et intervenants venus du monde est centrée sur les grands défis d'aujourd'hui. Le thème choisit pour l'occasion est : « Surmonter la multicrise ».