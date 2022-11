Afrique: En perspective de la Cop 27 - A Dakar, des femmes marchent et déclinent leurs attentes

Les femmes de l'Association vacances vertes ont organisé, samedi dernier, la deuxième édition de la marche pour une justice climatique. Elles réclament une prise en compte de leurs droits fondamentaux.

En prélude à la participation du Sénégal au sommet de la Cop 27 prévue à Sharm El Sheikh du 06 au 18 novembre 2022, les membres de l'Association vacances vertes ont battu le macadam pour favoriser la prise en compte de leur participation et de leurs préoccupations au sommet de l'Égypte. Cette deuxième édition de la marche des femmes pour la justice climatique s'est déroulée, ce samedi 29 octobre, de 16h à 18h 30mn, avec comme itinéraire la Place la Nation-rond-point du siège de la Bceao.

" A travers cette marche, les femmes sénégalaises et africaines ont compris que l'espoir c'est l'action et que la solution demeure climatique " . Au terme de la randonnée, Khady Camara, la Présidente de l'association Vacances Vertes a fait une déclaration forte à l'endroit des autorités. Son alerte était axée sur la résorption de la faim qui s'installe en Afrique de façon insidieuse et entraîne une accentuation des inégalités et de la paupérisation des producteurs et productrices. " Pendant ce temps, les phénomènes extrêmes anéantissent des vies et des terres cultivées, agissant comme un multiplicateur de misère pour nos peuples qui luttent pour survivre " , a ajouté Madame Camara.

Toujours selon elle, il est nécessaire voir impératif de revoir nos modes de production et de consommation, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de protection de nos ressources et de nos écosystèmes. Poursuivant son assertion, Madame Camara a rappelé que les femmes constituent un pourcentage important des communautés pauvres qui dépendent des ressources naturelles locales pour assurer leurs moyens de subsistance. Cette situation est plus notoire dans les zones rurales où les femmes portent le lourd fardeau des responsabilités familiales tels que l'approvisionnement en eau.

" Nous réclamons plus de loyauté dans les pratiques industrielles et minières, surtout dans la région de Kédougou. Il est temps de libérer le potentiel environnemental de chaque sénégalaise pour une véritable résilience climatique ".

Dans sa déclaration, Khady Camara a mis l'accent sur un plan de réorientation axé sur la restauration de nos écosystèmes et une agriculture plus solidaire et nourricière, ainsi qu'une sortie des énergies fossiles pour une économie 'décarbonnée'. Les membres de Vacances Vertes se sont donné rendez-vous après le sommet pour une évaluation des acquis.