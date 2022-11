Afrique Australe: "Je ne pouvais pas être mécanicienne, disait tout le monde, pourtant je peux être ce que je veux"

Dulce Santos, 18 ans, est une étudiante et la première femme mécanicienne à Angoche, dans le nord du Mozambique. Aujourd'hui, avec les revenus de son entreprise, elle paie ses études et fait vivre sa famille. Mais avant qu'elle ne réussisse à monter son atelier de motos, Dulce a dû faire face à de multiples idées reçues sur les rôles des hommes et des femmes.

"Ici, on dit qu'il y a des professions d'hommes et des professions de femmes. Et je n'ai jamais voulu des professions qu'ils disaient être les 'bonnes' pour les femmes", explique Dulce. "J'ai toujours aimé les motos et je voulais savoir comment les réparer".

Au Mozambique, le secteur agricole emploie 90 % des femmes et des filles en âge de travailler (Fórum Mulher, 2019). Dès leur plus jeune âge, les filles participent aux tâches ménagères et à l'exploitation des cultures familiales. Avec le soutien de Livaningo, l'une des organisations de la société civile partenaires de l'initiative Spotlight pour les interventions d'autonomisation économique et l'amélioration des connaissances financières, Dulce a pu choisir une autre voie. Elle a eu accès à une formation en mécanique et aux matériaux dont elle avait besoin pour lancer son entreprise.

"J'étais déterminée, j'avais enfin la possibilité de choisir et d'obtenir la formation et les matériaux dont j'avais besoin pour être mécanicienne. Je voulais prouver à tous les hommes, mais surtout aux femmes, que nous pouvions faire ce que nous voulions. Tout le monde disait que je ne pouvais pas être mécanicienne, mais je peux être tout ce que je veux", dit fièrement Dulce.

Rien qu'en 2021, l'initiative Spotlight s'est associée à plus de 20 organisations de la société civile pour aider plus de 9 000 filles et femmes à apprendre de nouveaux métiers et à gérer des entreprises.

Dulce travaille le matin dans son atelier de motocycles, qu'elle partage avec cinq autres collègues, et étudie l'après-midi. Étant une femme, elle a d'abord été victime de discrimination dans sa profession, et ce n'est qu'avec le temps et le soutien de ses collègues qu'elle a réussi à créer son entreprise.

"Au début, je n'avais presque pas de clients. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas qu'une femme répare leurs motos, que ça ne ferait pas bien. J'ai décidé d'être patiente. Avec le temps, les clients ont commencé à arriver, et aujourd'hui, cela ne fait pas de différence pour eux que je sois une femme. Ils ont vu mon travail et ont réalisé que nous sommes comme les hommes : nous savons réparer les motos", dit-elle.

Le risque de violence et d'inégalité entre les sexes est souvent associé à la vulnérabilité économique. En accédant à des formations et à des opportunités économiques, les femmes peuvent subvenir à leurs besoins, étudier et devenir financièrement indépendantes au lieu de devoir compter sur leur partenaire. Au cours de l'année écoulée, les sessions de sensibilisation sur la violence sexiste, les droits sexuels et reproductifs et les masculinités positives, menées par les partenaires de l'initiative Spotlight, ont touché plus de 400 000 filles et garçons à Manica, Gaza et Nampula, provinces où l'initiative Spotlight est mise en œuvre.

"Grâce à mon activité, je peux faire beaucoup de choses. À la maison, nous ne sommes que des femmes, trois sœurs et ma mère. Nous n'avons pas de père pour nous aider. Avec le revenu de mon travail, je peux acheter mon matériel scolaire et aider ma mère à alimenter la maison. Notre vie s'est beaucoup améliorée", dit Dulce.

Une fois ses études terminées, Dulce a un autre rêve à réaliser : devenir policière.

"Mon travail me donne la possibilité de poursuivre mes études pour devenir policière. Je veux être une femme policier. Il y a déjà quelques femmes dans cette profession, mais elles sont peu nombreuses. Et si quelqu'un me dit que ce n'est pas une profession qui me convient, je lui dirai ce qui s'est passé lorsque l'Initiative Spotlight est venue ici et m'a montré que je pouvais être mécanicienne", déclare Dulce, entre deux rires.

L'Initiative Spotlight est une initiative mondiale des Nations Unies qui a reçu le soutien généreux de l'Union européenne. Elle vise à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Au Mozambique, l'Initiative Spotlight est dirigée par le ministère du Genre, de l'Enfance et de l'Action sociale (MGCAS) en partenariat avec les Nations Unies et les organisations de la société civile (OSC).