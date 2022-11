Algérie: Oran - Le 7e congrès international de l'ACDM en novembre

Oran — Le 7ème Congrès international de l'Association des médecins spécialistes libéraux d'Oran pour la lutte contre le diabète et la prévention des maladies cardio-vasculaires (ACDM), aura lieu les 17 et 18 novembre en cours à Oran, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Le 7ème Congrès international de l'Association des médecins spécialistes libéraux d'Oran pour la lutte contre le diabète et la prévention des maladies cardio-vasculaires (ACDM) sera dédié au thème des "pathologies cardio-métaboliques", des problèmes de santé en constante évolution dans la société algérienne et de plus en plus répandues chez les jeunes, a-t-on précisé.

Il s'agit de l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'accident vasculaire cérébral, l'artériopathie des membres inférieurs, l'hypertension, le diabète, le surpoids et l'obésité.

Ces maladies cardio-métaboliques principalement, l'hypertension, le diabète et les maladies cardio-vasculaires ne touchent plus les personnes âgées uniquement, mais sont de plus en plus répandues au sein des jeunes et sont un facteur à haut risque de mortalité, a-t-on précisé.

Des spécialistes d'Oran et de nombreuses wilayas du pays prendront part à cet événement scientifique qui sera l'occasion de mettre à jour les connaissances des médecins spécialistes mais aussi de formation continue pour les jeunes médecins et médecins résidents, a-t-on noté.

Aussi, plusieurs spécialistes étrangers de France et de Tunisie, entre autres, prendront part à ce congrès international, pour aborder toutes les nouveautés dans ce domaine.