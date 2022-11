Afrique du Nord: Sommet arabe - Le Président Tebboune est capable de diriger le sommet avec mérite au service de l'action commune

Alger — Le président de la République d'Irak, M. Abdellatif Djamel Rashid, a salué mercredi à Alger les efforts consentis par l'Algérie pour la tenue du sommet arabe, exprimant "sa confiance absolue" en la capacité du Président Tebboune de diriger le sommet "avec sagesse et mérite" au service de l'action arabe commune".

Dans une allocution prononcée au deuxième jour des travaux du 31e sommet arabe, tenu au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rahal" et présidé par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, président de la session, le président irakien a indiqué que les changements survenus dans certains pays arabes et au niveau régional et international, soulignent la nécessité pour les participants à ce sommet "de sortir avec des décisions consensuelles permettant de mieux appréhender la réalité des relations internationales en cette conjoncture délicate, et de parvenir à une entente constructive entre nos pays et avec les autres pays de la région et la communauté internationale, pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité, et la sauvegarde des intérêts suprêmes de nos peuples".

Evoquant la cause palestinienne, le président irakien a indiqué qu'elle demeure en tête des préoccupations, réaffirmant la position de son pays qui condamne l'atteinte au statut historique et juridique de la ville d'El Qods et appelle au respect de la résolution du Conseil de sécurité concernant le transfert des représentations diplomatiques dans la ville sainte.

Il a salué les efforts de l'Algérie pour l'unification des rangs palestiniens couronnés par "la Déclaration d'Alger".

Le président irakien a outre souligné l'importance de poursuivre les efforts en vue de renforcer le dialogue et la stabilité au Liban, en Libye, en Syrie et au Soudan.

Il a appelé à unifier les positions arabes en cette conjoncture internationale marquée par des défis importants. "Nous sommes soucieux, a-t-il dit, de préserver la sécurité et la stabilité dans notre région et de construire nos pays sur la base d'une coopération fructueuse et de l'action commune".

"Le monde est en crise, nous sommes donc appelés à assumer nos responsabilités envers nos pays et notre région en cette conjoncture délicate" a-t-il ajouté, soulignant que "ce qui réunit les peuples et les Etats arabes est plus important que ce qui les divise".