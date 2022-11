Afrique du Nord: Sommet arabe - Appel à la création de commissions ministérielles pour soutenir la Palestine

Alger — Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a appelé mercredi lors des travaux du 31 Sommet arabe d'Alger à la création de deux commissions ministérielles arabes pour soutenir la Palestine à l'échelle internationale.

Dans une allocution prononcée au deuxième jour des travaux du Sommet arabe, le Président Abbas a appelé à la création de deux commissions ministérielles arabes, dont "la première serait chargée de mettre à nu, à l'échelle internationale, les pratiques de l'occupation sioniste et d'expliquer la position palestinienne", et la seconde s'emploierait à mettre en œuvre l'initiative arabe de paix et aider la Palestine à obtenir la qualité de membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies.

Le président palestinien a également appelé les dirigeants arabes à soutenir la tenue d'un sommet international en faveur de la paix sur la base de la légalité internationale et à assurer une protection internationale au peuple palestinien outre la mise en œuvre de la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies (protection des civils), de la résolution 181 de l'Assemblée générale (plan de partage de la Palestine) et de la résolution 194 de l'Assemblée générale (qui souligne le droit des réfugiés palestiniens à retourner dans leur foyer et de recouvrer leurs biens).

Le Président Abbas a en outre souhaité obtenir le soutien des dirigeants arabes à la mise en place d'une commission juridique chargée de poursuivre les crimes imprescriptibles commis contre le peuple palestinien depuis la Déclaration de Balfour (1917).

L'Etat de Palestine va remettre en question la relation avec l'entité sioniste, qui réduit à néant la solution à deux Etats, fait fi des accords signés et poursuit ses pratiques unilatérales, a-t-il dit.

A cette occasion, le président palestinien a exprimé toute sa considération et ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et à travers lui au peuple algérien, pour la tenue de ce sommet à Alger dans l'objectif de renforcer la solidarité et l'action arabe commune en cette conjoncture que traverse le monde".

"Nous sommes avec la Palestine jusqu'à la réalisation des objectifs escomptés", a soutenu le président Tebboune au terme du discours du président Abbas.