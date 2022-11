Algérie: Arkab évoque avec son homologue libanais les opportunités de coopération bilatérale

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mercredi à Alger, le ministre libanais de l'Energie et des Ressources hydrauliques, Walid Fayad, avec lequel il a passé en revue les opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie et des mines, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence de l'ambassadeur libanais en Algérie et l'ambassadeur d'Algérie au Liban, "les deux parties ont évoqué l'état des relations de coopération entre les deux pays frères ainsi que les opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie et des mines, notamment l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, la production électrique et la gestion du système électrique en sus du domaine de commercialisation du gaz et des produits pétroliers", précise le communiqué.

Il a été convenu à l'issue de l'audience d'organiser des rencontre entre les sociétés Sonatrach et Sonelgaz avec leurs homologues libanaises, ajoute la même source.