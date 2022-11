Afrique du Nord: Le Sommet arabe, un tournant décisif dans l'histoire de l'action arabe commune

Alger — Le Roi de Bahreïn, Cheikh Hamed Ben Issa Al Khalifa a affirmé, mercredi à Alger, que le 31e Sommet de la Ligue arabe constituait "un tournant décisif dans l'histoire de l'action arabe commune", saluant les efforts de l'Algérie pour le règlement de la cause palestinienne juste.

"Le Sommet est un tournant décisif dans l'histoire de l'action arabe commune et un chemin vers la relance de la solidarité interarabe pour la concrétisation des aspirations des pays arabes et nos peuples frères au mieux des intérêts communs", a précisé le Roi du Bahreïn, dans un message lu en son nom par son représentant spécial, Son Altesse, Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa.

Le message a été lu lors des travaux de la 31e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet tenus en plénière sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les défis et les dangers qui guettent le Monde arabe nécessitent "le rassemblement des rangs arabes, la coordination et la célérité en termes d'action ainsi que la coopération par le biais des conventions et traités signés dans le cadre de la Ligue arabe", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le Roi du Bahreïn a mis en avant "les efforts" consentis par l'Algérie à l'effet de régler la cause palestinienne, "cause centrale", ajoutant que "la paix globale et juste ne saurait se réaliser qu'à travers le règlement de cette cause, à savoir l'établissement de l'Etat de Palestine".

Dans ce sillage, il a salué l'organisation à Alger de la réunion des factions palestiniennes qui a été sanctionnée par "la Déclaration d'Alger", formulant le souhait de voir cet acquis aboutir à une véritable unité du peuple palestinien frère en quête de ses droits légitimes.

Rappelant les points de convergence entre les pays arabes, le souverain bahreïni a insisté sur l'importance de l'intégration, sur le volet économique, de faire face aux nouveaux défis dont la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique des pays arabes.