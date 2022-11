Afrique du Nord: Clôture du Sommet arabe - La "Déclaration d'Alger" issue de la Conférence de l'unité palestinienne saluée

Alger — Les participants au 31e Sommet arabe ont salué au terme de leurs travaux, mercredi, la signature par les frères palestiniens de la "Déclaration d'Alger" issue de la Conférence d'unification des rangs pour l'unité nationale palestinienne, tenue récemment à Alger, soulignant la nécessaire conjugaison des efforts arabes à travers l'accompagnement des frères palestiniens pour la mise en œuvre de ce document.

La Déclaration d'Alger sanctionnant les travaux du 31e Sommet arabe a rendu hommage aux "efforts arabes déployés pour l'unification des rangs palestiniens" et salué "la signature par les frères palestiniens de la 'Déclaration d'Alger' issue de la Conférence d'unification des rangs pour l'unité nationale palestinienne, tenue à Alger du 11 au 13 octobre 2022".

Elle a, à cet égard, souligné "la nécessité de conjuguer les efforts des pays arabes pour accélérer la réalisation de cet objectif noble, notamment à travers l'accompagnement des frères palestiniens pour concrétiser les étapes convenues dans la Déclaration susmentionnée".

La Déclaration d'Alger a en outre affirmé l'adoption et le soutien à "l'approche de l'Etat de Palestine pour obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations Unies", appelant les pays n'ayant pas encore reconnu l'Etat de Palestine à le faire.

Elle a également mis l'accent sur "l'impératif appui aux efforts juridiques palestiniens visant à tenir l'occupation israélienne pour responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'elle a commis et qu'elle continue de commettre à l'encontre du peuple palestinien".

Les participants ont réaffirmé, dans leur déclaration, "la centralité de la cause palestinienne, le soutien absolu aux droits inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit à la liberté, à l'autodétermination et à l'établissement de l'Etat de Palestine indépendant, pleinement souverain sur les lignes du 4 juin 1967, avec El-Qods Est pour capitale, le droit au retour et l'indemnisation des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution 194 de 1948 l'Assemblée générale des Nations Unies".

Les Etats arabes ont, par ailleurs, souligné "leur attachement à l'Initiative arabe de paix de 2002, avec tous ses éléments et priorités, et leur engagement vis-à-vis d'une paix juste et globale en tant qu'option stratégique pour mettre fin à l'occupation israélienne de toutes les terres arabes, y compris le Golan syrien, les fermes de Chebaa et les collines libanaises de Kafr Shuba, et résoudre le conflit arabo-israélien sur la base du principe de la terre en échange de la paix, du Droit international et des résolutions pertinentes de la légalité internationale".

Le document a aussi insisté sur "la poursuite des efforts visant à protéger la ville d'El-Qods occupée et ses lieux saints et à la défendre contre les tentatives inacceptables et condamnables visant à en modifier la démographie et l'identité arabo-musulmane et chrétienne ainsi que le statut historique et juridique", notamment à travers "le soutien à la tutelle hachémite historique pour protéger les lieux religieux islamiques et chrétiens, et à l'Administration des wakfs d'El-Qods et des affaires de la mosquée d'Al-Aqsa relevant du ministère jordanien des Wakfs et des Lieux islamiques, disposant de la compétence exclusive en la matière, en sus du rôle du comité d'El-Qods et du Fonds El-Qods pour défendre la ville d'El-Qods et soutenir la résistance de sa population".

La Déclaration d'Alger a enfin appelé à "la levée du blocus israélien imposé à la bande de Gaza" et condamné "l'usage de la force par l'occupation contre les Palestiniens et toutes les pratiques barbares, dont les assassinats et les arrestations arbitraires", réclamant "la libération de tous les détenus et prisonniers, notamment les enfants, les femmes, les malades et les personnes âgées".