Afrique du Nord: Fin des travaux du sommet d'Alger - Les dirigeants arabes saluent les propositions "constructives" du président Tebboune

Alger — Les dirigeants arabes réunis en sommet, mardi et mercredi à Alger, ont salué les propositions "constructives" présentées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment pour l'activation du rôle de la Ligue arabe en matière de prévention et de règlement des conflits, exprimant leur "profonde reconnaissance" pour ses "précieux efforts" dans l'organisation et la gestion des réunions du sommet.

Dans un communiqué lu à la fin des travaux du sommet d'Alger, les dirigeants arabes ont valorisé également le rôle du président Tebboune dans "l'approfondissement de la concertation, de la coordination et la réunion de toutes les conditions garantissant la réussite de cette importante échéance arabe qui s'est déroulée dans un esprit fraternel et consensuel exemplaire".

Dans ce document, baptisé "Déclaration d'Alger", les dirigeants arabes ont tenu à saluer "hautement ses contributions et initiatives ayant fait de ce sommet une halte distinguée en faveur de l'action arabe commune".

Affirmant l'importance de "la centralité de la cause palestinienne", ils ont réitéré leur "attachement à l'initiative arabe de paix de 2002, avec tous ses éléments et priorités" et à l'"adoption et soutien à l'approche de l'Etat de Palestine pour obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations unies".

Dans le même sillage, ils ont rendu hommage "aux efforts arabes déployés pour l'unification des rangs palestiniens, et à la signature par les frères palestiniens de la +Déclaration d'Alger+, issue de la +Conférence d'unification des rangs pour l'unité nationale palestinienne+, tenue à Alger".

Les dirigeants arabes ont plaidé, en outre, pour le "renforcement", mettant l'accent sur "la conjugaison des efforts en vue de consolider les capacités arabes collectives en matière de riposte aux défis posés dans les domaines de la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique, et de lutte contre les changements climatiques".

Rejetant toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes des pays arabes, ils ont réaffirmé leur "attachement au principe des solutions arabes aux problèmes arabes à travers le renforcement du rôle de la Ligue arabe dans la prévention et le règlement des crises de manière pacifique".

Ils ont souligné, par ailleurs, l'importance de la participation des pays arabes dans la définition des contours du nouvel ordre mondial, en tant que "bloc harmonisé et uni et comme un acteur qui peut, avec sa volonté, ses capacités et ses compétences, contribuer de manière efficace et positive dans ce domaine".

Sur la crise en Ukraine, les dirigeants arabes ont réitéré leur "rejet du recours à la force et l'adoption de solutions pacifiques à travers l'adhésion effective du Groupe de contact de la Ligue arabe au niveau ministériel (composé de l'Algérie, d'Egypte, de la Jordanie, du Soudan, de l'Irak et des Emirats arabes unis, outre le secrétaire général de la Ligue arabe) aux efforts internationaux visant à cristalliser une solution politique à la crise".

Volonté de renforcer l'action arabe commune

Dans leurs discours successifs lors des travaux du sommet, les dirigeants arabes ont réaffirmé leur volonté de renforcer l'action arabe commune.

Qualifiant le sommet d'Alger de "jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe", le président Tebboune a soutenu que cette 31ème session ordinaire de la Ligue des Etats arabes a permis de prendre "plusieurs décisions importantes à même d'orienter notre action commune".

Saluant "l'esprit de fraternité et d'entente qui a prévalu" lors des travaux, il a affirmé que les décisions ambitieuses issues du sommet d'Alger "nous incitent à redoubler d'effort durant notre présidence du conseil, pour garantir la mise en œuvre de ce qui a été convenu".

Le président de la République a tenu, aussi, à remercier les participants à ce rendez-vous important pour "leur contribution précieuse à faire du sommet d'Alger une réussite et une halte pour renforcer la solidarité et unifier les rangs arabes à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954".

Dans le même cadre, les dirigeants arabes ont mis l'accent, lors de leurs interventions, sur la nécessité d'une action arabe collective "renforcée" pour gérer les crises et appelé à l'adoption d'une approche "conjointe et globale" visant le renforcement des capacités collectives pour faire face notamment aux différentes crises énergétique et alimentaire.

Ils ont également souligné l'importance de la coordination entre les Etats arabes pour renforcer la sécurité régionale et sur la nécessité de parvenir à une complémentarité économique, appelant, par la même occasion, à œuvrer de concert pour établir un réseau de coopération économique "réel et efficace" qui repositionnerait les pays de la région chacun dans la place qui lui sied sur l'échiquier économique mondial.