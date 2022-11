Maroc: A Oujda-Angad, les jeunes entrepreneurs au cœur de l'INDH

Oujda — Depuis le lancement de sa 3ème phase, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ne cesse d'œuvrer, notamment dans le cadre de son programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, en termes d'adéquation de leurs qualifications et compétences aux besoins du marché du travail.

En effet, ce programme va crescendo à l'échelle de la préfecture d'Oujda-Angad, où plusieurs jeunes sont parvenus à donner corps à leurs projets, et ce dans le cadre d'une approche inclusive visant à motiver cette catégorie à accéder au monde des affaires et améliorer son employabilité, à même de contribuer à la création d'une valeur ajoutée au niveau local et assurer la durabilité des projets.

Dans ce sillage, un Snack du jeune entrepreneur Yassine Berrahou, et un Centre de beauté et de formation de la jeune entrepreneuse Imane Ghazali, sont deux projets modèles qui ont bénéficié de l'appui financier et technique de l'INDH à travers la Plateforme des jeunes à Oujda-Angad, laquelle a joué un rôle majeur dans le suivi et l'accompagnement en amont et aval de ces projets.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, Yassine Berrahou, titulaire d'un diplôme de cuisine, a indiqué que son projet n'a pas été choisi au hasard, mais constitue la concrétisation d'une idée qui l'habite depuis son enfance, celle de créer une auto-entreprise qui lui permet d'assurer un revenu stable, et fournir des opportunités d'emploi pour d'autres collègues au chômage.

"Un projet de cette ampleur n'aurait pas été possible sans l'appui et l'accompagnement permanent de l'INDH, grâce à laquelle mon rêve est devenu une réalité tangible", s'est-il félicité, notant qu'en plus du soutien financier apporté par l'Initiative, il a bénéficié des ateliers de formation proposés par la Plateforme des jeunes.

En plus de servir de petits repas sur place, Yassine Berrahou compte élargir ses activités, notamment pour assurer la livraison des repas à domicile ou sur le lieu de travail, ainsi que de créer un site électronique qui lui permet de recevoir des commandes à distance.

Dans une déclaration similaire, Imane Ghazali a dit avoir pensé à monter son projet en s'appuyant sur une expérience accumulée dans le domaine de la cosmétique et de l'esthétique, en plus du soutien qu'elle a reçu des personnes expérimentées en la matière.

Pour ce faire, elle s'est dirigée à la Plateforme des jeunes, qui lui a fourni un soutien financier et lui a permis de développer l'idée du projet et bénéficier des formations et de l'accompagnement nécessaires, a-t-elle précisé, faisant savoir que grâce au soutien de l'Initiative, en plus de ses fonds propres, elle a pu acquérir des équipements modernes et introduire de nouveaux produits et techniques de travail, qui contribueront à la réussite et au développement de son projet dans le futur.

A noter que la 3ème phase de l'INDH, lancée par SM le Roi Mohammed VI en septembre 2018, a placé l'élément humain au centre de son action, du fait qu'il s'agit d'un levier essentiel pour le développement.

A cet égard, Mohamed El Adma, cadre à la division de l'action sociale de la préfecture d'Oujda-Angad, a fait savoir que dans le cadre de cette 3ème phase de l'INDH, 94 projets ont été financés au niveau de la préfecture en ce qui concerne l'axe d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes.

Et de souligner que ces deux projets, financés dans le cadre de ce programme, ont bénéficié d'un soutien de l'INDH représentant 60 pc du coût global du projet, en plus de formations proposées par la Plateforme des jeunes au profit des porteurs de projets, ainsi que l'accompagnement et le suivi depuis la conception du projet jusqu'à son opérationnalisation.