Afrique du Nord: Le Sommet arabe appelle à tirer profit de l'expérience marocaine dans le domaine de la lutte antiterroriste

Alger — Le sommet arabe a appelé, mercredi, à tirer profit de l'expérience marocaine dans le domaine de la lutte antiterroriste.

Au terme de ses travaux à Alger, le sommet a souligné l'importance de continuer à tirer profit des expériences et services de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et de l'Institut Mohammed VI de formation des Imams Mourchidines et Mourchidates au Royaume du Maroc.

Les dirigeants arabes ont aussi salué la mise en place au Maroc du Bureau du programme de l'ONU pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique.

Ouvert en juin 2021, le Bureau oeuvrera au développement et à l'exécution des programmes adoptés, qui visent en premier lieu à développer et à renforcer les capacités et les compétences dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne la sécurité et la gestion des frontières, les enquêtes et les poursuites, l'administration des établissements pénitentiaires et la requalification et la réinsertion.

Le choix du Maroc en tant que partenaire pour la création de ce Bureau traduit le respect et la confiance dont jouit la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.