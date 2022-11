Maroc: Le CRI de Marrakech-Safi tient son Conseil d'administration

Marrakech — Le Centre Régional d'Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS) a tenu, lundi, son Conseil d'administration sous la présidence du wali de la région, M.Karim Kassi-Lahlou.

Au cours de cette réunion, M. Kassi-Lahlou a souligné le contexte dans lequel se tient cette session et son ordre du jour, tout en rappelant les Hautes Instructions Royales en matière d'investissement.

Cité dans un communiqué du CRI-MS, le wali de la Région Marrakech-Safi, qui assure la présidence du Conseil d'administration du Centre, a également souligné que cette réunion est l'occasion de réaffirmer les rôles essentiels du CRI dans le domaine de la promotion des investissements et de la création d'emplois, ce qui nécessite d'accompagner les stratégies adoptées en vue de réaliser un développement durable au niveau de la région, tout en accordant un intérêt particulier aux préoccupations des investisseurs et des acteurs économiques, à leur accompagnement et à leur soutien.

De son côté, le directeur par intérim du CRI-MS, Mohamed Amine Sabibi, a passé en revue les réalisations du Centre durant la période de janvier à septembre 2022, le programme provisoire pour l'année 2023 et le rapport du comité de planification stratégique et d'évaluation.

Dans ce sillage, la même source relève que le CRI de Marrakech-Safi a enregistré la création de 5.137 entreprises durant les neuf premiers mois de l'année en cours, permettant ainsi de générer plus de 19.000 emplois, avec un investissement total estimé à 1.323 millions de DH.

Concernant les entrepreneurs porteurs de projets, les équipes du Centre ont accompagné plus de 1.000 personnes ayant bénéficié des offres des banques et structures portant la marque "Tamwilkom", et de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), etc.

Et de poursuivre que plus de 512 entrepreneurs ont obtenu l'accord de principe pour le financement de leurs projets.

S'agissant de l'investissement, le Centre a accompagné 178 investisseurs dans divers secteurs (industrie, tourisme, commerce, services et technologies de l'information).

Par ailleurs, la Commission Régionale Unifiée d'Investissement a enregistré, durant la période de janvier à septembre 2022, une variation de plus de 70% du nombre des projets soumis à ladite commission entre 2021 et 2022, soit 15 milliards de DH durant les neufs premiers mois de l'année en cours, ce qui permettra de créer plus de 12.000 opportunités d'emploi.

Cette session du Conseil d'administration du CRI-MS a été l'occasion de présenter le plan d'action du Centre pour l'année 2023, notamment en matière de promotion et de dynamisation des secteurs public et privé pour échanger sur les enjeux et les actions à mener pour soutenir les projets et ce, à travers la tenue d'une série de rencontres, notamment les "Journées portes ouvertes", le "Comité régional du climat des affaires" et la participation du Centre, sous l'égide de la wilaya de la région Marrakech-Safi, à plusieurs expositions et manifestations.

Le Centre a aussi fixé parmi ses priorités l'accompagnement de l'investisseur et des partenaires, la consolidation de la dynamique du décollage économique, la mise en place d'un système numérique, basé sur l'intelligence économique, la digitalisation et la simplification des procédures.

Le plan d'action du CRI-MS au titre de l'exercice 2023 place également la relance de l'entrepreneuriat parmi ses principales priorités, ainsi que le renforcement des structures des petites et très petites entreprises, l'identification des défis auxquels sont confrontés les investisseurs, la connaissance approfondie du système économique régional et l'amélioration du climat des affaires.

La région Marrakech-Safi verra, en outre, l'organisation en 2023 de plusieurs campagnes axées sur la promotion de la région, notamment la campagne "Fierté d'appartenance" et celle de "sensibilisation".

La préfecture et les provinces relevant de la région accueilleront aussi de nouvelles éditions de la Caravane de l'entrepreneuriat, à partir de janvier prochain, outre l'organisation d'une nouvelle édition du Salon de l'Entrepreneuriat numérique, afin d'accompagner le programme d'inclusion économique des jeunes.

Les investisseurs issus de la diaspora marocaine bénéficieront, pour leur part, de rencontres à distance avec les experts du Centre Régional d'Investissement de Marrakech-Safi.