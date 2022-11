Afrique: Al-Burhan s'adresse au sommet Arabe et appelle à surmonter les défis régionaux et internationaux

Alger — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé, lors de son allocution devant la 31e session du Sommet Arabe accueilli par l'Algérie sous le thème "Réunification des rangs", que les changements internationaux, les fluctuations climatiques et d'autres crises, à la tête desquelles la crise alimentaire mondiale, obligent les leaders Arabes à planifier scientifiquement conformément à la approche de travail conjoint qui prend en compte les nécessités de l'intérêt de la nation pour surmonter ces crises.

Il a réitéré l'engagement du Soudan à l'Initiative Arabe de Sécurité Alimentaire et que le Soudan est ouvert devant les gouvernements et le secteur des affaires Arabes, et nous espérons que ce sommet adoptera des résolutions exhortant les organisations, les pays et les gouvernements de la Ligue Arabe à soutenir le projet d'autosuffisance de la nation Arabe en céréales et en nourriture.

Le Président du Conseil Souveraineté a appelé les dirigeants à soutenir la consolidation des piliers de la paix, de la stabilité et du développement au Soudan à cette étape de transition extraordinaire afin d'accomplir les tâches de la période de transition, soulignant le plein engagement à créer le climat approprié pour le dialogue national, soutenir les initiatives présentées par les forces politiques et communautaires et encourager les efforts du mécanisme tripartite pour faciliter le dialogue entre les parties afin de parvenir à un accord ouvrant la voie devant la formation d'un gouvernement de compétences civiles qui gérera le reste de la période de transition jusqu'à des élections libres et équitables à la fin de la période de transition.

Concernant l'accord de Juba pour la paix du Soudan, il a déclaré qu'il contribuait à la stabilité et à la réalisation de la sécurité dans de larges parties du pays et que la volonté sincère du gouvernement et des parties de paix est disponible pour réaliser la paix malgré les gros défis rencontrant la mise en œuvre de cet accord.

Le Président du Conseil Souveraineté a souligné le rôle positif du Soudan pour le soutien à la paix et à la stabilité dans le monde Arabe à travers son rôle régional pendant sa présidence actuelle de l'organisation de l'IGAD et pour le soutien à la stabilité en République du Sud Soudan et en République de la Somalie, ainsi que la lutte contre le terrorisme, les crimes de transit et le trafic humain dans la région du Sahel et du Sahara et de la Mer Rouge.

Le Président du Conseil de Souveraineté a appelé les parties Libyennes au dialogue afin de parvenir à une base constitutionnelle qui rétablisse la situation à la normale, et a également appelé les parties au Yémen à reprendre le dialogue pour un règlement politique conformément à l'initiative du Golfe et aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité.

Le Président du CST a annoncé la position ferme et de principe du Soudan vis-à-vis de la question Palestinienne, la fin de l'occupation Israélienne et l'établissement de l'État Palestinien dont la capitale Al-Qods Al-Sharif.

Il a félicité le Président Algérien et son peuple à l'occasion de l'anniversaire de la Glorieuse Révolution Algérienne de premier Novembre.