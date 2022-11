Maroc: Les Parlements jouent un rôle crucial dans la réalisation des valeurs du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (M. Talbi El Alami)

Marrakech — Les Parlements jouent un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs et dans la réalisation des valeurs du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), a souligné, mercredi à Marrakech, le Président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi El Alami.

"Les Parlements sont appelés à adopter la législation nécessaire pour atteindre ces objectifs, à exercer un contrôle sur les Gouvernements dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert et ce qui s'y rapporte, ainsi qu'à soumettre les politiques publiques en matière de valeurs et de philosophie des Gouvernements ouverts à l'évaluation parlementaire", a relevé M. Talbi El Alami dans une allocution, lue en son nom, par le 1er Vice-Président de la Chambre des Représentants, M. Mohamed Sabbari, à l'ouverture des travaux de "la Journée parlementaire", un événement majeur organisé dans le cadre de la rencontre régionale Afrique et Moyen-Orient du PGO.

Les institutions législatives doivent avant tout donner l'exemple aux sociétés, en termes de transparence, de déclaration du patrimoine et d'évitement des conflits d'intérêts, a-t-il poursuivi, ajoutant que les Parlements sont également appelés à être proches et à l'écoute de la société, et prôner un modèle d'ouverture aux citoyennes et aux citoyens, notamment par le biais des organisations de la société civile, à même de favoriser les initiatives citoyennes dans le cadre d'une démocratie participative.

Dans ce sens, M. Talbi El Alami a indiqué que les valeurs de volontariat, d'honnêteté et de confiance dans le potentiel de l'Afrique sont des catalyseurs de la mobilisation de la société civile africaine dans ses réalisations en matière de développement solidaire, d'environnement, de sensibilisation, d'égalité entre les femmes et les hommes et de droits de l'Homme.

"En tant que Parlements, nous devons tenir compte de ces nobles rôles civiques et nous nous efforçons d'établir des partenariats productifs avec la société civile", a-t-il soutenu, faisant savoir que l'initiative du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert offre de précieuses opportunités pour ces partenariats, notamment en ce qui concerne la cocréation des engagements des Parlements dans le cadre de ce mécanisme international.

S'il est nécessaire et plus efficace de respecter les frontières entre ce qui est politique, partisan et civil, d'une part, et les rôles des associations civiles, d'autre part, les objectifs demeurent les mêmes à savoir: Promouvoir la construction démocratique en Afrique, en tenant compte des contextes et de la culture de ses pays, respecter ces décisions et faciliter une participation consciente à la gestion de la chose publique et ce, afin de renforcer la stabilité, ce qui représente une condition indispensable pour le développement et le progrès, a souligné M. Talbi El Alami.

Pour sa part, le président de l'Union Interparlementaire (UIP), M. Duarte Pacheco, a mis en exergue l'importance de cette rencontre de grande envergure qui réunit des présidents et membres des Parlements africains, ainsi que des représentants des gouvernements et des organisations de la société civile, animés d'une même volonté et faisant preuve d'un engagement commun en faveur du dialogue et de la coopération parlementaires.

Dans ce sens, il a souligné le rôle clé des Parlements dans la réalisation des objectifs du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), qui vise à assurer un partenariat fort et efficace entre le secteur public et la société civile, reposant sur l'idée qu'un gouvernement ouvert améliore les relations entre les citoyens et leur gouvernement, en permettant à l'Etat d'être plus accessible, plus réactif mais aussi plus responsable envers eux.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, M. Pacheco a relevé que la tenue de cette rencontre dans le Royaume "témoigne de la place de choix qu'occupe le Maroc sur la scène internationale", se félicitant de la démocratie "forte" et de la liberté d'expression et d'association qui règnent au Maroc.

Le Royaume dispose "d'une société civile forte animée par la volonté de participer et d'offrir ses contributions aux politiciens afin de construire une démocratie de plus en plus forte", a dit M. Pacheco.

Pour sa part, la militante associative, Mme Rabiaa Lkabous a dit toute sa fierté de prendre part à cette rencontre pour représenter la société civile, les jeunes et les femmes, tout en qualifiant cette mission d'un "exercice sain pour renforcer cet élan vers la démocratie".

La jeune militante, issue des provinces du Sud du Royaume, a salué les efforts déployés par la société civile africaine pour faire face aux crises, appelant la société civile du Nord à découvrir le capital humain et les compétences que possède l'Afrique, dans le cadre du respect de la culture, de l'identité et de l'indépendance des pays africains.

Organisée par la Chambre des Représentants, en coopération avec le PGO, cette "Journée Parlementaire" a pour objectif d'échanger les expériences et les points de vue sur les contributions des parlements africains dans le domaine du "Gouvernement Ouvert".

Au cours de cette rencontre, marquée par la participation notamment, des présidents et membres des parlements africains, des représentants des gouvernements, des organisations de la société civile, des collectivités territoriales (gouvernements locaux), des institutions internationales, des experts et des spécialistes, les participants aborderont la transparence dans la gestion de la dette en Afrique, la démocratie participative, la relation entre le Parlement et la société civile, les défis de la digitalisation, l'ouverture à la société et le rôle de l'administration du Parlement à cet égard.

La Chambre des Représentants est membre de l'Initiative de Partenariat pour un Gouvernement Ouvert depuis 2019. La Chambre a obtenu des résultats positifs dans la mise en œuvre de ses engagements pour le premier plan couvrant la période 2019-2021 et a lancé cette année des consultations avec les acteurs et les associations de la société civile au sujet de ses engagements pour le deuxième plan pour la période 2022-2023.

Le plan d'action de la Chambre, qui couvre la période d'août 2022 à décembre 2023, comprend sept engagements majeurs visant à promouvoir et à consolider la culture démocratique et parlementaire, à mettre en place le principe de Parlement de proximité, à renforcer l'ouverture au public, à impliquer les citoyens dans les travaux de législation, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, à organiser des événements thématiques sur la démocratie et à promouvoir la culture de la participation parmi les jeunes et les enfants.