Ile Maurice: Mort de Kistnen - Le rapport ne sera probablement pas rendu public

Selon certaines indications qui nous sont parvenues, finalement, le Directeur des poursuites publiques (DPP), Satyajit Boolell, ne rendra pas public le rapport sur la mort de Soopramanien Kistnen. Et ce, malgré les cas précédents où le rapport d'une enquête judiciaire a été publié partiellement ou en entier. Malgré aussi les arguments avancés pour montrer que l'affaire Kistnen contient beaucoup d'éléments pouvant servir l'intérêt public, comme l'avait dit Rama Valayden (voir l'express du 25 octobre).

L'avocat avait énuméré les enjeux qui rendent nécessaire la publication officielle du rapport de la magistrate Vidya MungrooJugurnath, dont l'assassinat, les cover-up, les magouilles entourant l'octroi de contrats durant le Covid à des copains et copines et surtout le financement et dépenses des candidats MSM au no 8 aux élections de novembre 2019 ainsi que le vote abusif de Bangladais.

Selon nos informations, ce serait le seul argument brandi par le gouvernement que toute divulgation pourrait mettre en danger la condamnation des coupables qui pourrait peser dans la balance. Pour rappel, l'Attorney General, Maneesh Gobin, notamment, avait mis en garde contre le trial by the press si jamais le rapport est rendu public.

"Encore faut-il que les coupables soient arrêtés !" s'indigne un avocat. "Vous verrez, malgré la rétention du rapport, les accusés déférés éventuellement aux Assises ou ailleurs vont plaider quand même le trial by the press et la fuite partielle du rapport. Car les travaux de l'enquête judiciaire ont été couverts in toto par la presse. Et que dire du rapport fuité partagé sur les réseaux sociaux !"

Notre interlocuteur nous demande toutefois d'attendre car il est convaincu que le DPP ne se laissera pas influencer. "Si toutefois Me Satyajit Boolell ne le fait pas, son remplaçant pourra toujours le faire. Et si c'est celui auquel je pense qui devient DPP, c'est possible, car il est connu pour être droit dans ses bottes."

On saura tout aujourd'hui lorsque les Avengers tiendront conférence de presse pour annoncer ce que le DPP a dit à Me Rama Valayden mardi. On ne sait pas si le DPP émettra un communiqué pour motiver sa décision de rendre public ou non le rapport, comme il le fait pour les affaires importantes.