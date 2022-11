Ile Maurice: Shelter L'Oiseau du Paradis - J., le deuxième enfant malade, est retourné à l'hôpital hier matin

Malgré la Private Notice Question de jeudi dernier et les promesses de Kalpana Koonjoo Shah, ministre de l'Égalité des genres et du bienêtre de la Famille, des enfants sont toujours ballottés entre l'hôpital et le shelter. "Y a-t-il un pilote dans l'avion ?" se demande une avocate. J., un garçonnet âgé d'un mois seulement, qui était hospitalisé depuis le 17 octobre, a été renvoyé au shelter L'Oiseau du Paradis, le 1er novembre. Pourquoi ? On attend la réponse du ministère de la Santé. Toujours est-il que l'enfant a dû être réadmis le lendemain matin, soit hier, à l'hôpital. Il n'a pas arrêté d'avoir la diarrhée toute la nuit au shelter L'Oiseau du Paradis, apprenons-nous, où on l'avait renvoyé malgré les polémiques autour de cet abri pour enfants.

Pourquoi ne l'a-t-on pas transporté à l'hôpital la nuit même ? Il semble qu'il y ait eu un problème de transport.

Quel est l'état de santé du premier bébé qui avait fait l'objet d'une PNQ jeudi dernier ? On attend la réponse du ministère de la Santé. Selon nos informations, la petite S. serait très mal en point. Mais elle est toujours à l'hôpital.

Et le troisième enfant, la fille d'un an qui souffrait atrocement d'une hernie ombilicale ? Là aussi, on attend la réponse des autorités. Selon une source, elle aurait, elle aussi, été renvoyée au shelter. On ne sait pas si la fille est guérie de sa hernie, et si oui, si le shelter tant décrié est le lieu idéal pour sa convalescence.

On nous apprend un autre drame. Un enfant d'un an a été transféré de L'Oiseau du Paradis vers un autre shelter. Il a été séparé de son frère âgé de trois ans. Ce dernier n'a pas arrêté de pleurer depuis le départ de son petit frère. "Si c'est vrai, déclare Stéphanie Anquetil, ce n'est pas normal". "Comme je l'ai déjà dit, il aurait fallu conserver les liens familiaux autant que faire se peut." Des afflictions après les mauvais traitements physiques ?

La députée de l'opposition se dit encore choquée par les propos de Kalpana Koonjoo Shah, jeudi dernier au Parlement. "À aucun moment, la ministre n'a montré de la compassion. Elle tentait juste de 'tir so kanet dan zwe' et de faire le procès de la maman. Je réitère ma demande au PM : que Kalpana Koonjoo-Shah soit démise de ses fonctions le plus vite possible avant que d'autres malheurs ne surviennent."