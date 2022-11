Congo-Kinshasa: Kinshasa - La RDC bientôt dotée d'un réseau des organisations de lutte contre la corruption

Le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) va bientôt doter la RDC, d'un réseau national des organisations de lutte contre la corruption.

Plusieurs organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption participent à cet effet, depuis mardi 1er novembre à Kinshasa, à un atelier de renforcement des capacités dans la lutte contre ce fléau.

" Nous avons réuni un certain nombre d'organisations qui travaillent sous la thématique bonne gouvernance et lutte contre la corruption, ensemble avec quelques médias communautaires qui travaillent aussi sur le monitoring des cas de corruption, afin de renforcer la capacité de ces ONG et médias, afin de former un réseau des ONG qui vont travailler sous cette thématique et accompagner les actions du gouvernement dans la lutte contre la corruption à travers trois volets : la prévention, le plaidoyer et les recherches, les publications des différents rapports sur le système national d'intégrité ", a expliqué le coordonnateur du programme d'appui à la lutte contre la corruption du PNUD en RDC, Jules Kabangu.

Il ajoute que la lutte contre la corruption ne concerne pas que les institutions gouvernementales, c'est une question qui, souligne-t-il, concerne toute la communauté.

" C'est pour cette raison que nous avons estimé avoir certaines structures aux côtés des actions du gouvernement, pour informer la communauté sur les méfaits de la corruption aussi alerter les gouvernants sur les différents risques de la corruption ", a précisé le coordonnateur du programme d'appui à la lutte contre la corruption du PNUD en RDC .

Pour lui, " l'ampleur de la corruption en RDC condamne ce pays au sous-développement ".

Ce programme du PNUD concerne dans un premier temps, les organisations de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma et Kisangani.