Madagascar: CINÉMA - Trois films d'animation japonais en projection

Dans le cadre de la célébration du 60è anniversaire des relations amicales entre Madagascar et le Japon, une journée du cinéma Japonais se tiendra au Cinepax Ambodivona.

À la découverte de la culture japonaise. Trois des films japonais les plus connus dans le monde entier seront projetés gratuitement dans la grande salle du cinepax le samedi 5 novembre tels que Jujutsu Kaisen, One piece ainsi que Dragon ball. "Pour cette année, nous avons fait le choix de ces trois films récents pour changer un peu de style et faire passer des messages universels à travers la force du cinéma Japonais qui touche toute la génération. De plus, ils sont très appréciés par les jeunes malgaches. Le film sera en version originale mais sous-titré en français pour que le public apprécie la langue japonaise" affirme Yuriko Kuzuyama , premier secrétaire de l'ambassade du Japon.

Un échange culturel

Toutes les projections vont se passer dans la même salle. L'ambassadeur du Japon ouvrira officiellement le festival par des mots de bienvenue à 9h55. La première diffusion commencera à 10h par l'animé " Jujutsu Kaisen " qui va durer environ deux heures. Il fait partie des mangas les plus vendus au Japon et raconte l'histoire de Yuji Itadori, un jeune lycéen possédé par le démon millénaire Ryomen Sukuna. À 14h, elle continuera par "One Piece" montrant le parcours de Luffy qui est en quête du trésor du roi des pirates.

La séance sera clôturée à 16h par "Dragon ball" qui aborde les périples de Goku face à ses nouveaux adversaires. Un échange culturel aura lieu après chaque projection. Le nombre des places est limité. L'entrée du public est prévue à 09h. T