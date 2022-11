Madagascar: Basket - Trois mois de formation avec Bayard

Inspiré par le beau parcours des Ankoay filles à Antsirabe, l'entraîneur national, Bayard Razafindralambo, est actuellement au chevet des jeunes basketteurs de la Capitale. Le président du club Dream Team SC leur a proposé une formation d'apprentissage des fondamentaux du basket.

Ce partage d'expériences est réservé aux moins de 15 ans, filles et garçons, quel que soit leur club d'origine. Cela se déroule tous les samedis matins sur le terrain de la Cité Manakambahiny depuis le mois d'octobre et se poursuivra pendant les mois de novembre et décembre.

Ce programme est le fruit de son initiative personnelle afin que la relève puisse se préparer avant le début de la nouvelle saison. Selon ses explications, les entraîneurs ne sont pas en reste car il y a également des séances spéciales pour eux. Le coach Bayard est épaulé par trois autres encadreurs. Il a fixé le droit de formation à 20 000 ariary, le nombre de participants étant limité à 50 personnes.

En effet, le coach Bayard est une figure à ne plus présenter dans le domaine du basket. Il fête ses 42 ans en tant que basketteur et 26 ans en tant que coach. Il a dirigé plusieurs clubs comme le Challenger Analamanga, le Fanatic Boeny et la JEA Vakinankaratra. Il a été le responsable technique du Stade Olympique de l'Emyrne pendant des années avant de passer au Dream Team.