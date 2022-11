Madagascar: Basket N1A - Final Four - COSPN en patron

Le Final Four du basket N1A bat son plein au Palais des Sports de Mahamasina. L'équipe du COSPN Analamanga continue sa belle lancée depuis le début du tournoi. Hier encore, les protégés de Deda Randrianarisoa ont fait plier les Majungais du SEBAM par 71 à 67. Oui, Livio et consorts ont certes remporté la victoire, mais la bataille était rude face à la résistance d'Anthony Nelson Severin Rasolomanana et ses camarades du SEBAM.

À la pause, le COSPN a mené par 7 longueurs d'avance (38 à 31). À la reprise, les Majungais ont tenté de renverser la tendance, mais l'avance gagnée par les policiers a compliqué leur mission. Cette deuxième victoire place les champions en titre en tête du classement des quatre équipes engagées pour le Final Four. Mardi, les policiers ont pris le dessus sur les joueurs de l'Association Sportive de la Commune Urbaine de Toamasina (ASCUT) sur le score de 73 à 54.

La bande à Jino Tsialefitra n'a pas été en mesure de contrer les offensives de Bila et compagnies. L'équipe de la Gendarmerie nationale Basket club (GNBC) n'a pas fait de sans faute et s'est inclinée face à l'ASCUT au terme d'un match serré 70 à 73. Au compteur, ASCUT et GNBC sont à une victoire et une défaite chacune. La rencontre du jour entre les deux forces, COSPN et GNBC, revêt déjà une petite finale et s'annonce épique.

La confrontation entre SEBAM et ASCUT est aussi déterminante. Dans les hostilités féminines, après un break, les équipes entrent sur le parquet pour le stade des quarts de finale. Pour l'heure, MB2All cartonne et roule sans encombre pour garder son titre. Ce jour, Christiane et sa troupe affrontent leur éternelle rivale du SBBC. Cette année, les Majungaises ont déçu plus d'un et occupent la 8e place de la phase éliminatoire. L'affiche la plus équilibrée sera le duel entre Serasera et Tamifa.