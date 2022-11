Madagascar: Africa Rice - Lancement d'une technologie de traitement de riz post-récolte à Ambatondrazaka

Madagascar fait partie des bénéficiaires du projet d'étuvage du riz vulgarisé par l'Africa Rice dans de nombreux pays africains.

Il s'agit d'une technologie de traitement de riz post-récolte. Ce procédé consiste à tremper le paddy sous une pression de vapeur d'eau avant de le décortiquer. Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, à travers le centre de recherche FOFIFA, en partenariat avec l'Africa Rice ou un centre d'excellence panafricaine de recherche rizicole, membre du groupe consultatif pour la recherche agricole international, vient de lancer ce projet à Ambatondrazaka dans la région Alaotra Mangoro. C'est l'un des greniers à riz de Madagascar. Les femmes paysannes sont les premières cibles de ce projet d'étuvage du riz. En outre, six organisations de producteurs dans d'autres régions à forte potentialité en riz, dont entre autres, le périmètre du Bas Mangoky dans la région Atsimo Andrefana, pratiquent actuellement cette technologie de traitement du riz post-récolte, après avoir reçu des formations de l'Africa Rice. Elles affichent un rendement de productivité rizicole atteignant les 6 à 9 tonnes à l'hectare en semences.

Réduire les pertes après les récoltes. Force est de reconnaître que nombreux sont les avantages obtenus de cette technique d'étuvage du riz. À titre d'illustration, " le riz étuvé permet de conserver près de 80% des valeurs nutritionnelles notamment les vitamines et les minéraux contenus dans les grains. La consommation de ce riz traité est également bénéfique pour la santé surtout pour les diabétiques étant donné que ce produit contribue à la régulation du taux du sucre dans le sang. Ce n'est pas tout ! Le riz étuvé est tendre à la cuisson et incollable ", a expliqué le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, lors du lancement officiel de ce projet à Ambatondrazaka. L'application de cette technologie de traitement de riz post-récolte est en même temps avantageuse pour les producteurs. En effet, elle permet entre autres de réduire les pertes après la récolte de la production rizicole et pendant sa conservation puisque l'étuvage modifie les structures des grains de riz les rendant par la suite moins vulnérables aux attaques des insectes nuisant aux aliments stockés.

Avantages économiques. Par ailleurs, le riz étuvé procure d'autres avantages économiques. " La consommation annuelle par habitant va diminuer jusqu'à 80 kg, 90 kg avec ce riz traité au lieu de 100 kg à 110 kg par personne pour le riz conventionnel. À titre d'illustration, deux " kapoaka " - une mesure de boîte de lait concentré recyclé - de riz étuvé sont suffisants pour préparer le repas d'une famille de six personnes contre plus de trois " kapoaka ". En plus, la technologie de transformation de riz post-récolte est adaptée à toute variété de semence rizicole ", tient à préciser le ministre de tutelle. Et après avoir décortiqué le riz étuvé, " on peut encore utiliser le son de riz comme combustibles remplaçant le bois de chauffe pour le traitement de cette principale denrée alimentaire de la population malgache. Ce qui permettra de réduire la déforestation tout en préservant l'environnement ", d'après toujours ses dires. Il est à noter que des équipements nécessaires à la technique d'étuvage du riz ont été remis au centre de recherche FOFIFA ainsi qu'aux organisations de femmes paysannes travaillant dans les zones d'intervention de l'Africa Rice.