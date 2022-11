Madagascar: Ambassade indienne - Célébration de l'Unity Day à Antananarivo

L'ambassade indienne à Madagascar a célébré, le vendredi 28 octobre dernier, la 7e journée de l'Ayurveda ainsi que la Journée nationale de l'unité. Des hommages floraux au portrait du nationaliste indien, Sardar Vallabhbhai Patel, par l'ambassadeur Bandaru Wilsonbabu, les fonctionnaires de l'ambassade et d'autres invités, ont débuté la cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de l'ambassade indienne à Tsaralalana. Un court-métrage sur la vie de Sardar Patel a également été projeté à cette occasion. Une exposition de photos décrivant des événements mémorables de la vie de Sardar Patel a été aussi présentée durant cet événement.

Homme de fer. Vallabhbhai Patel, également connu sous le nom de Sardar Patel, a été le premier ministre de l'intérieur et vice-premier ministre de l'Inde et a contribué, avec un rôle déterminant, à l'intégration de plusieurs États princiers dans l'Union indienne. Selon l'ambassadeur indien, Bandaru Wilsonbabu, Sardar Patel est " affectueusement surnommé " l'homme de fer de l'Inde " pour son rôle dans l'intégration de la nation et aussi comme le " père des services civils indiens ". En 2014, le gouvernement indien a donc décidé de célébrer l'anniversaire de naissance de Sardar Vallabhbhai Patel en tant que 'Rashtriya Ekta Diwas,' ou Journée de l'unité nationale, le 31 octobre de chaque année, a déclaré l'ambassadeur.

Médecine traditionnelle. Quant à la journée de l'Ayurveda, l'ambassadeur indien a souligné l'importance de sa célébration. " Le mot Ayurveda désigne le système de connaissances pour une vie saine et heureuse. Le thème de la 7e Journée de l'Ayurveda est " Ayurveda Every Day - Ayurveda Everywhere " déclare-t-il. L'Ayurveda est l'un des systèmes de médecine traditionnelle indienne les mieux documentés, qui est tout aussi pertinent à l'époque moderne, où la prévention des maladies et la promotion de la santé sont dûment prises en compte. Le Dr Yogendra Singh, professeur de yoga à l'ambassade, a aussi réalisé une présentation spéciale sur les aspects importants de l'Ayurveda. Il y a également eu une exposition spéciale de produits ayurvédiques.

Les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé publique et du ministère de la Jeunesse et des Sports du gouvernement de Madagascar, les anciens du programme de coopération technique et économique du gouvernement indien ITEC/ICCR, les praticiens du yoga et de l'Ayurveda à Madagascar ont assisté à cette journée de célébration.