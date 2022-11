Madagascar: Miss Madagascar - Début des élections régionales

À deux mois de la fin d'année, l'élection de Miss Madagascar 2023 commence à prendre forme.

Depuis quelques semaines, les castings régionaux sont lancés. Pour Analamanga, celle qui succèdera à Tiah Karen Jonah aura sa chance bientôt. Si la grande sélection a lieu les 19 et 20 novembre au Jardin de Vaniala Antsakaviro, les inscriptions sont ouvertes, jusqu'au 17 novembre. Âgées entre 18 et 25 ans, les candidates auront une chance de participer à l'aventure pour des enjeux de grandes envergures comme remporter la couronne de Miss Madagascar, voire défendre les couleurs malgaches au concours Miss Monde. Les critères sont simples : mesurer plus d'un mètre soixante-cinq, être célibataire, sans tatouage visible et maîtriser au moins les langues française et anglaise.

Analamanga n'est pas la seule région à chercher sa représentante. En effet, Miss Anôsy sera connue le 5 novembre, et celle de Diana le 12 novembre, les inscriptions dans les autres régions sont encore ouvertes. L'objectif est de s'engager à participer à l'amélioration des conditions de vie d'une entité à travers différentes missions de bénévolat et au développement de partenariats positifs avec des associations ou organismes œuvrant à/et pour Madagascar. Porte-drapeau d'un Madagascar uni et plein d'atouts, la Miss a pour but de véhiculer une image forte du pays et du peuple malgache.

Miss Madagascar. De son côté, Antsaly Rajoelina continue son travail en tant que Miss Madagascar 2022. Pas plus tard que cette semaine, la Miss a rendu visite à l'Akany Avoko. Toujours dans le cadre du " Beauty with a purpose ", ses activités tendent à faire entendre les voix des victimes et des survivants d'abus sexuels. Le projet d'Antsaly contribue également à la lutte contre les violences sexuelles. Une mission qui lui tient particulièrement à cœur. Entourée d'une équipe de choc, de professionnels dans le milieu de la mode et de la beauté, elle devrait, également, participer au " Miss World " qui se tiendra le 14 janvier 2023 à la Nouvelle Orléans en Louisiane, sauf changement.