Madagascar: Application numérique - Space contact, une application de divertissement culturel

"Le novembre numérique" a mis à l'honneur la présentation de la nouvelle application "Space contact" à l'Alliance française de Tananarive, AFT, Andavamamba hier. Une application de réalité virtuelle. "Space contact " est un concept de divertissement numérique basé sur l'éducation. Étant une des réalisations de l'entreprise Loumay, elle a été conçue spécialement pour les étudiants ainsi que les passionnés d'aventure.

"La création de "Space contact" a duré environ un an. Ayant comme objectif la découverte et l'apprentissage, elle nous permet d'en savoir plus sur les animaux terrestres et sous-marins. Grâce à l'application, nous pouvons explorer le système solaire , le monde océanique ainsi que les périodes du dinosaure à travers un voyage virtuel tout en restant chez soi" affirme Matthieu Rabehaja, co-fondateur de Lomay et Président de l'association des développeurs des jeux vidéos à Madagascar.

Application gratuite

"Space contact" est gratuite.Elle sera téléchargeable sur " playstore et dans des lieux de distributions. "La réalisation du projet a été appuyée et financée par nos partenaires pour que tout le monde puisse profiter de cette offre. Par contre pour le faire marcher, il est nécessaire d'utiliser des matériels VR comme le Google Cardboard qui coûte environ 80 000 ariary en moyenne dans les boutiques de matériels informatiques ou d'un matériel plus performant avec une excellente qualité d'image connu sous le nom d'oculus" ajoute t-il. La présentation officielle du "Space contact" sera marquée par un grand événement en présence du grand public au mois de décembre.

À part les applications, l'entreprise Lomay se concentre sur la relance du projet de jeux vidéos tels que Dahalo et Covid game qui sortiront bientôt.