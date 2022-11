Madagascar: Diplomatie - Trois nouveaux ambassadeurs chez Andry Rajoelina

Les audiences du président de la République Andry Rajoelina se sont poursuivies hier par la réception des lettres de créances respectives de trois ambassadeurs nouvellement accrédités à Madagascar. Il s'agit d'abord du nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Sakaria Kone. La Côte d'Ivoire et Madagascar se sont engagés à valoriser et à exploiter au maximum toutes les opportunités que peuvent offrir les deux pays en vue du renforcement de la coopération économique.

La Côte d'Ivoire se réjouit d'ailleurs de la présence de plusieurs opérateurs économiques ivoiriens à Madagas-car et souhaite aussi la venue en masse d'opérateurs Mala-gasy en terre ivoirienne. Sakara Kone a également profité de cette rencontre pour transmettre l'invitation du Président Alassane Ouattara au chef de l'État malgache pour une visite d'État en Côte d'Ivoire. À travers la nomination de sa nouvelle ambassadrice, Mariama Seydou, le Niger entend confirmer sa volonté de redynamiser les liens de coopération entre les deux pays, particulièrement dans le domaine de la défense. Le Niger reconnaît, par ailleurs la discipline et la rigueur malgaches car de nombreux officiers et militaires du Niger ont été formés à Madagascar.

Mairin Josefina Moreno Merida, nouvelle ambassadrice du Venezuela, a été le troisième hôte du Président Rajoelina hier. Grâce à une démarche d'ouverture tournée vers l'Afrique, le Venezuela souhaite dynamiser et densifier la coopération diplomatique et économique avec des pays à la trajectoire performante tels que Mada-gascar. Andry Rajoelina, pour sa part, a exprimé le souhait d'approfondir les liens de coopération avec le Venezuela dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture et les énergies renouvelables. Des secteurs dans lesquels le Venezuela a une expertise et une expérience certaines.