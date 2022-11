Madagascar: Enseignement de l'anglais américain - Les enseignants de Mahajanga en formation

Le gouvernement américain équipe les enseignants de Mahajanga de méthodes et de matériels d'apprentissage linguistiques innovants.

Le gouvernement des États-Unis, à travers son ambassade à Madagascar, a lancé hier à Mahajanga, en collaboration avec l'association à but non lucratif " Lanja Omena Vokatra hAharitra " (LOVA), un atelier de formation de formateurs en anglais américain (AE TOT) de quatre jours pour vingt éducateurs. Ouverte par l'ambassadrice américaine, Claire Pierangelo, cette formation vise à renforcer la capacité de ces enseignants formateurs qui vont ensuite partager leurs connaissances et compétences d'enseignement de l'anglais à plus de cent quarante instructeurs dans les districts scolaires de la région.

Les participants apprendront à utiliser le matériel didactique et d'apprentissage American English développé par le gouvernement américain et disponible sur le site americanenglish.state. gov. Le site Web American English propose un large éventail de ressources pédagogiques gratuites - notamment des plans de cours, des livres audios, du contenu vidéo, des cours en ligne, des jeux et des activités imprimables - conçues pour enrichir l'enseignement de l'anglais et promouvoir l'engage--ment et l'apprentissage des étudiants. Cette vaste ressource est soigneusement sélectionnée par des experts de l'enseigne-ment de l'anglais pour être utilisée dans les salles de classe du monde entier.

" Mpirahalahy mianala "

Les ateliers AE TOT proposent des ateliers en présentiel et virtuels animés par des experts américains et malagasy de l'enseignement de l'anglais, dont deux éducateurs américains travaillant actuellement dans le cadre de programmes d'échanges de l'ambassade des États-Unis. Depuis 2017, le gouvernement américain a travaillé comme des " mpirahalahy mianala " avec le gouvernement de Madagascar et les éduca-teurs malgaches pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais à Madagascar. La collaboration avec le ministère de l'Édu-cation Nationale a donné lieu à une innovation dans le programme national d'enseignement de l'anglais au lycée, et à une formation professionnelle pour plus de 2 700 éducateurs en anglais dans tout le pays.