Madagascar: CENI - 149 smartphones haut de gamme d'une valeur de 115 millions Ar

L'Etat va prendre en charge les Droits et Taxes d'Importation de smartphones haut de gamme destinés à la Commission Électorale Nationale Indépendante.

26.820 USD. En somme, c'est le cas de le dire, l'équivalent de 115 millions d'ariary. C'est la valeur des 149 smartphones destinés à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) dans le cadre du projet d'appui du PNUD sur financement du gouvernement norvégien. Le Conseil des ministres a donné hier son accord à la communication verbale effectuée par le ministère de l'Economie et des Finances (MEF) relative à la prise en charge par l'Etat des Droits et Taxes d'Importation de ces téléphones portables haut de gamme pour ne pas dire " manara-penitra ".

80 motos. Les DTI relatifs à l'importation des équipements offerts par le gouvernement japonais à son homologue malgache dans le cadre du projet REEFFISH GCP/RAF/520/JPN qui concerne, comme son l'indique, le ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue. De même, le Conseil des ministres a approuvé la communication verbale relative aux Nouveaux Projets Émergents (NPE) du MEF qui comportent entre autres, l'achat de 80 motos pour les Circonscriptions Financières (CIRFIN) implantées dans les zones enclavées et difficiles d'accès ainsi que pour les Agences de Micro-Réalisation pour le Développement (AMD) sous tutelle du MEF.

Campus. Accord également pour un financement alloué au CCPREAS et destiné à la réhabilitation du Lycée Saint Jean Paul et le centre d'accueil de la Résidence des Pères à Soavinadriana Itasy. Le Conseil a aussi donné son feu vert à la communication verbale sur la demande d'allégement de procédure de marchés publics dans le cadre des NPE du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur les nouveaux campus universitaires d'Antalaha, Soavinandriana, Fénérive-Est et Antsirabe.

ONEP. Le ministère de l'Education Nationale n'est pas en reste avec l'approbation par le Conseil des ministres de la demande de crédits complémentaires d'un montant total de 1 193 600 000 ariary pour la subvention octroyée à l'Office National de l'Enseignement Privé (ONEP) au titre de deux années scolaires. Une enveloppe financière de 146 087 000 ariary aussi pour la prise en charge par le MEF des indemnités d'installation et des frais de déplacement extérieur de 20 élèves boursiers du Maroc dans le cadre de la convention entre le ministère malgache de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail et l'Agence Marocaine de Coopération Internationale.