Madagascar: Grappling Tournament 16 - Checkmat et Guerreros meilleurs clubs

Checkmat remporte le trophée du meilleur club en jijutsu brésilien, et celui du grappling a été ravi par le club Guerreros. Chekmat a engrangé dix médailles d'or et sept d'argent au tournoi de jijutsu brésilien ce samedi. Cet événement entre dans le cadre de la seizième édition du Grappling tournament (GT16) organisée par le club Attila ce week-end au dojo de l'Esca à Antani-mena.

Le club Guerreros a, pour sa part, arraché quatre médailles d'or et trois d'argent ce dimanche en grappling. Mahefa du club Southside a réalisé un doublé en raflant le trophée du meilleur combattant en jijutsu brésilien et en grappling dans la catégorie des débutants poids léger. Le trophée du meilleur technicien, celui qui a effectué la plus rapide soumission a été attribué à Mikaia du Southside en grappling et à Adriano du Guerreros en jijutsu. Ce dernier, engagé dans la catégorie des enfants poids mi- moyen, s'est incliné en finale face à Ar'Aina de l'Attila. Mikaia perd lui aussi en duel final des débutants poids mi-moyen contre Ango de l'Estrela.

Le trophée du meilleur fairplay a été décerné à Jimmy du Guerre-ros en grappling et en jijutsu remis à Hayden du Guerreros et Ava du Checkmat. Les sacrés champions en jijutsu catégorie des avancés sont entre autres Cédric du Southside en poids plume, Diary du même club en mi-moyen, Hery Attila en moyen, Andy du Checkmat en mi-lourds et Jeanni chez les lourds. Et les vainqueurs en tournoi de grappling catégorie des avancés sont en l'occurrence Zo Aina du Guerreros chez les lourds, Tsinjo One Tribe en poids moyen, Mamitiana mi-moyen, Yusha Attila chez les légers, Diary du Southside en plume et Cédric du Southside en mouche. La délégation mahoraise n'a pas de son côté démérité car Hugo chez les débutants poids lourds réalise un doublé en décrochant la coupe en grappling et jijutsu. Le club Attila organisateur du GT promet déjà deux autres compétitions d'envergure nationale et internationale l'an prochain.