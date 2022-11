Algérie: La presse nationale titre sur la réussite éclatante et l'esprit de fraternité et d'entente du 31e sommet arabe d'Alger

Alger — La presse nationale paraissant ce jeudi a unanimement titré sur la réussite éclatante du sommet arabe, mettant en avant l'adoption de la Déclaration d'Alger et les propositions constructives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a réussi à faire prévaloir l'esprit de fraternité et d'entente.

Titrant à sa Une "Le Sommet arabe, un succès éclatant", El Moudjahid a mis en avant la Déclaration d'Alger qui a "recentré la Ligue arabe sur les grands dossiers", relevant que "c'est pour la première fois qu'un sommet de la Ligue arabe se termine sans aucune réserve, mais avec un consensus sur toutes les questions".

Le même quotidien a qualifié le Sommet de "succès pour l'Algérie et de réussite pour les pays arabes", revenant ainsi sur la médaille de haute distinction décernée au Président Tebboune, président en exercice du sommet, par le président du Parlement arabe.

Le Quotidien d'Oran s'est également attardé sur le rôle et le poids de l'Algérie dans la réussite du Sommet, notamment ses recommandations concernant la réforme de la Ligue arabe.

Le journal a argumenté ses propos par les déclarations du Président Tebboune qui a exhorté "les Etats arabes à faire de la Révolution du peuple algérien, qui défendait sa cause juste, une source de fierté et de grands espoirs face aux défis existentiels qui menacent la sécurité, la stabilité et la prospérité de nos peuples et de nos pays".

Dans le même sillage, le quotidien El Watan a titré son commentaire "Sommet de la Ligue arabe et esprit de Novembre", faisant observer que "la Ligue arabe renait en Algérie", après deux années de pandémie du Covid.

"Le 1er Novembre algérien, avec toute la symbolique qu'il charrie, transmettra, à coup sûr aux acteurs arabes, le sens de l'union qui fait la force et la force qui mène vers la victoire", est-il écrit dans le commentaire de ce journal qui a, par ailleurs, repris les déclarations des dirigeants, chefs d'Etat et de Gouvernement arabes lesquels ont unanimement salué le succès du Sommet et la pertinence de ses résolutions.

Le quotidien la Nation a, pour sa part, qualifié le sommet d'Alger de "réussite totale sur a toute la ligne", reprenant la déclaration du secrétaire général des Nations-unies, Antonio Guterres, qui a indiqué au terme d'une audience que lui a accordée le Président Tebboune que sa "participation au Sommet arabe est une expression de solidarité avec l'Algérie".

Le quotidien El Massa a consacré un grand espace à cet événement avec des articles et des commentaires ayant notamment mis en avant le succès du Sommet sur tous les plans, barrant ainsi sa Une avec un titre éloquent "Une Déclaration globale et un succès retentissant".

Outre l'analyse des différents aspects de la Déclaration d'Alger, le quotidien arabophone a largement traité le discours du président de la République, prononcé lors de la séance de clôture, tout en mettant l'accent sur "l'esprit consensuel" ayant prévalu durant tout le Sommet, ce qui encourage davantage l'action arabe commune, dont l'objectif suprême consiste en le soutien absolu à la restauration des droits légitimes du peuple palestinien.

De son côté, Echaab a titré sur la Déclaration d'Alger, soulignant dans ses articles et analyses que "la Palestine demeure une question centrale" pour les pays arabes. Le même journal est revenu sur le discours du Président Tebboune, reprenant ainsi de larges extraits pour mettre en valeur le rôle de l'Algérie et son impact sur le rétablissement et le renforcement de l'unité arabe.

Le quotidien Echorouk a barré sa Une par le titre "Sommet de novembre.. Succès arabe", étayant également ses articles par les décisions importantes de ce Sommet. La publication s'est attardée sur le discours du Président Tebboune et l'engagement indéfectible de l'Algérie aux côtés du peuple palestinien.

Idem pour El-Khabar qui a lié la coïncidence de la date de la tenue du Sommet arabe (1 et 2 novembre) avec la symbolique du 1er Novembre 1954, reprenant par ailleurs les déclarations des dirigeants et des représentants des délégations participant à cet événement.