Algérie: Rallye international des Colombes - La 17e édition "a tenu toutes ses promesses"

Alger — Le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Amine Laibi, a confirmé que la 17ème édition du Rallye international des Colombes, organisée du 26 octobre au 1er novembre 2022 sur une distance de plus de 1200 km, "a tenu toutes ses promesses et laissé une très belle impression" chez les participantes.

"Nous avons voulu organiser une édition exceptionnelle et nous avons pu le faire dans la limite des moyens et capacités disponibles, et ce, à travers les quatre étapes inscrites au Rallye des Colombes qui a pris fin lundi. La compétition a tenu ses promesses et laissé une impression positive sur tous les participantes algérienne et étrangère.", a déclaré à l'APS Amine Laibi.

Abordant les résultats techniques des participantes au Rallye "régularité" qui ont toujours fait l'objet de critiques et d'insatisfaction, Laibi a indiqué que "dans cette édition, nous avons introduit le processus de calcul du chronométrage et des pénalités, de manière électronique et numérique, et les choses se sont bien passées et donc les résultats finaux étaient officiels et crédibles.".

Le Rallye des Colombes a connu également l'organisation des courses du karting, du slalom et de la gym Kana, à travers les quatre wilayas concernées par cette édition, à savoir Tipasa - Mostaganem - Oran et Mascara.

Le sacre final de la 17ème édition du Rallye international des Colombes est revenu aux deux Algériennes, Dounia Hejab/Ayouz Zemouli avec un total de 61 points, suivies de leurs deux compatriotes, Salima Belamri/Amira Abriche (60 points) et Sana Al Hadfi / Rafika Berrachid (58 points), toutes "habituées à monter sur le podium" lors des précédentes éditions du rallye.

Pour rappel, la 16ème édition du Rallye International des Colombes (régularité) s'était déroulée, en juin 2019, avec la participation de 34 équipes nationales et étrangères, en quatre étapes : Alger - Bejaia - Batna - Boussaâda et retour à Alger.