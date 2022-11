Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme- 3 heures huis clos entre les Présidents TRAORÉ et GOÏTA

Le Chef de l`Etat burkinabè, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a effectué, dans l`après-midi du mercredi, une visite d`amitié et de travail à Bamako en République du Mali. Rapporte une note de la Direction de la Communication de la présidence du Faso

Aussi, ajoute la source, le Chef de l’Etat burkinabè, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a effectué, dans l’après-midi du mercredi 2 novembre, une visite d’amitié et de travail à Bamako en République du Mali. Il a discuté avec son homologue malien, le Colonel Assimi GOÏTA, de la question sécuritaire, notamment de la lutte contre le terrorisme.

« C'est une visite de courtoisie et d'amitié à un peuple frère », a déclaré le Président burkinabè, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, à l'issue des échanges. « Le plus important pour nous, dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. On est venu échanger sur comment renforcer notre coopération militaire et pouvoir mieux mener nos opérations pour sécuriser nos populations », a-t-il expliqué aux hommes de médias.

De façon concrète, le Burkina Faso et la République du Mali ont décidé de renforcer leur coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense.

A l’endroit des populations burkinabè, malienne et sahélienne, de façon générale, le Président Ibrahim TRAORÉ a lancé un appel qui est « d’être beaucoup plus solidaires, de se donner la main et de rester unies dans cette lutte ». Le Mali et le Burkina Faso partagent une frontière longue de 1200 km avec beaucoup d’échanges entre les populations d’où le choix du Président TRAORÉ de la destination malienne.