Sénégal: Convoqué par le doyen des juges, Ousmane Sonko est arrivé au tribunal sous haute surveillance

Ousmane Sonko, leader du parti Pastef les Patriotes et chef de l'opposition sénégalaise, prend la parole lors de la manifestation du mercredi 8 juin 2022

Accusé de viols répétés par Adji Sarr, une ex-employée d'un salon de massage. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 et maire de Zighuinchor, Ousmane Sonko, est convoqué ce jeudi par le doyen des juges.

Il est à l'intérieur du tribunal, selon un de ses proches, depuis la mi-journée, rapporte notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac. Il est arrivé par une autre entrée dans un tribunal sous haute surveillance. Les accès au tribunal sont filtrés et les blindés de la gendarmerie sont déployés à Dakar près des lieux stratégiques et notamment aux abords du domicile d'Ousmane Sonko, dans le quartier Cité Keur Gorgui. Là encore, des barrières, des forces de défense et de sécurité pour contrôler les accès. La police a pris les devants pour éviter les répétitions du scénario de mars 2021.

Cette convocation d'Ousmane Sonko relance ce dossier qui était au point mort depuis plusieurs mois. C'est la première fois qu'Ousmane Sonko va être entendu sur le fond de ce dossier très sensible. Il est sous contrôle judiciaire depuis mars 2021. Le doyen des juges a déjà entendu son accusatrice, Adji Sarr, et la propriétaire du salon de massage. Ousmane Sonko affirme qu'il a lui-même demandé à être entendu au plus vite.