Tunisie: Coupe de la CAF - 2e tour bis (aller) - Avantageux et consistant !

Alors qu'ils ne sont qu'au 2e tour bis de la Coupe de la CAF, nos trois représentants sont déjà dans le dur. L'USM a hérité du tenant du titre, la Renaissance sportive de Berkane, qu'ils ont reçue hier au Stade Mustapha-Ben Jannet, alors que le CA et le CSS ont fait des déplacements longs et périlleux, respectivement à Dar Es Salam en Tanzanie et à Lomé, la capitale du Togo.

Retenant la leçon de la Champions League, les Usémistes ont su tirer profit, hier, du fait qu'ils évoluaient à domicile au match aller. Sans être trop brillants mais réalistes à souhait, les Monastiriens ont fait l'essentiel : une courte mais belle victoire sur le score de 1-0. Vite fait, mais bien fait, Abdelkader Boutiche a offert le but de la victoire aux Usémistes dès la 10' d'un joli tir croisé.

Un but marqué tôt qui a donné de la confiance aux hommes de Darko Novic qui ont su gérer la suite des débats avec beaucoup de réalisme, sans prendre le moindre risque.

L'essentiel a été donc fait hier pour l'USM qui a réussi son entrée en Coupe de la CAF en obtenant la victoire devant le tenant du titre. Les Monastiriens, qui n'ont pas trop insisté pour doubler la mise mais qui, en même temps, ont préservé leurs filets vierges, savent que leur mission ne sera pas de tout repos à Berkane dans une semaine où ils devront faire preuve de beaucoup de réalisme comme ils l'ont fait hier. Il faudra aussi faire preuve d'abnégation et, surtout, savoir profiter de l'ascendant pris à l'aller face à un adversaire qui, au match retour, devrait jouer son va-tout, car dans l'obligation de faire le jeu pour rattraper dans un premier temps son retard et tenter dans un second temps de doubler, voire tripler la mise. A Darko Novic d'opter à Berkane pour un schéma tactique adéquat qui devra être différent de celui appliqué hier. A ses joueurs de s'appliquer tactiquement et de croire en leur bonne étoile.

Un score piège pour le CA !

Les Clubistes Africains ont fait un saut dans l'inconnu en terre tanzanienne. Malgré une belle prestation, Zouheir Dhaouadi et ses camarades se sont contentés de tenir en échec leur hôte, les Young African. Un score nul et vierge qui ne reflète pas la prestation des Clubistes qui ont raté deux grosses occasions de scorer dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire.

Un score piège, certes, mais les chances des camarades de Skander Laabidi de se qualifier à la phase de groupes de la Coupe de la CAF demeurent intactes. A Radès dans une semaine, il faudra savoir mettre à profit les occasions créés et, surtout, ne pas encaisser de buts.

Notons que la délégation clubiste a été agressée dans les vestiaires avant le coup d'envoi de la rencontre

Le CSS trébuche à Lomé

Si le CA a su minimiser les dégâts à Dar Es Salam malgré la tentative d'intimidation sous forme d'agression dans les vestiaires avant le match, le CSS a subi à Lomé une courte défaite sur le score de 1-2. Abdou Moutalabou Ouattara a ouvert la marque pour l'ASKO de Kara à la 44' au moment où les deux équipes s'apprêtaient à rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps.

De retour des vestiaires, Achref Habbassi a égalisé au profit du CSS en transformant un penalty à la 58'. Mais la joie des Sfaxiens a été de courte durée. Ouattara est revenu à la charge en doublant la mise à la 62'.

Le CSS a, certes, trébuché à Lomé, mais le but de Habbassi est précieux. Un but qui a même son pesant d'or en prévision de la manche retour. A condition bien sûr de ne pas encaisser de buts et d'en marquer davantage au Mhiri.

En somme, nos trois représentants ont tiré leur épingle du jeu de cette manche aller. Les Usémistes ont réussi leur entrée en Coupe de la CAF en réalisant une précieuse et jolie victoire devant le tenant du titre, la RS Berkane. Le CA, qui a fait match nul à Dar Es Salam, et le CSS qui a perdu à Lomé, gardent intactes leurs chances de qualification pour la phase de groupes.

Rendez-vous donc pour nos trois représentants mercredi prochain, soit le 9 de ce mois, avec pour seul et unique objectif : composter leurs billets pour la phase de groupes de la C3 africaine.

Résultats

Young Africans-Club Africain : 0-0.

ASKO de Kara-C.S.Sfaxien : 1-0.

Union Sportive Monastirienne-Renaissance Sportive Berkane : 1-0