Tunisie: Clôture du programme IDEMA - "L'amélioration des conditions de vie des citoyens, cheval de bataille"

Après plus de quatre années de dur labeur, d'échange, de solidarité, d'abnégation et d'achèvement, le programme Idema touche aujourd'hui à son terme.

Depuis son démarrage en août 2018, le programme Initiative pour une décentralisation effective et des municipalités attractives, Idema, mis en œuvre par Cilg-VNG International et financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, s'est engagé avec un budget de 6 millions d'euros à accompagner les partenaires nationaux et locaux dans les processus de renforcement de capacités, d'amélioration des performances et d'innovation des approches, et ce, afin d'avoir plus d'impact sur la vie des citoyens au niveau local.

16 projets pilotes créés

La cérémonie de clôture du programme Idema, qui a eu lieu le 28 octobre dernier, à l'Institut Des Régions Arides - Médenine (Fjaa), était l'occasion de débattre de la situation actuelle de la gouvernance locale en Tunisie et des perspectives des programmes d'accompagnement et de développement pour une réponse appropriée à l'évolution des besoins des acteurs, notamment en matière de développement local et de fourniture des services.

Grâce au programme Idema, 16 projets pilotes ont été créés, dont l'aménagement d'espaces de loisirs pour les familles, avec une capacité d'accueil de 2.350 personnes par jour, un FABLAB Mobile, une salle de sport... Le programme Idema a, surtout, permis la création de 81 emplois dans les 12 communes bénéficiaires du projet. La digitalisation des services municipaux est sans doute un des plus importants et ambitieux objectifs du projet Idema. En effet, nous restons convaincus que l'amélioration des performances des services proposés par les communes passe nécessairement par une digitalisation complète, pour des communes smart, attractives et réactives. Afin de s'arrêter sur tout ce qui a été réalisé, des rencontres décisives auront lieu, dans l'optique d'échanger autour des résultats majeurs du programme et des perspectives de prolongement de ses apports.

En effet, elles réuniront bénéficiaires nationaux et locaux, partenaires techniques et financiers, équipes de projet, mais aussi les maires, élus, secrétaires généraux et actifs de la société civile des communes partenaires, sans oublier les représentants de l'ambassade du royaume des Pays-Bas en Tunisie.

Le programme comporte, aussi, une visite du projet pilote de parc urbain à Boughrara, exemple illustrant un processus de coopération entre communes et secteur public, et dont le design et la réalisation ont adopté une démarche participative.

Outre une démonstration grandeur nature du fonctionnement du FabLab Mobile.

Et la projection du film documentaire Baladiya Wanted, produit par Cilg-VNG International dans le cadre de Idema, suivi d'un débat sur les perspectives de la décentralisation et de la gouvernance locale en Tunisie et les besoins en renforcement des capacités des acteurs.