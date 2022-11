Maroc: Coopération décentralisée - Brazzaville et Pokola signent des accords au Maroc

En marge des réunions statutaires du Conseil panafricain de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique), Dieudonné Bantsimba, maire de Brazzaville, et Hadjinsy Grégoire Kouffa, maire de Pokola, ont noué des partenariats.

Mettant à profit leur participation à la 28e session du Comité exécutif et à la 26e du Conseil panafricain qui se sont tenues respectivement les 1er et le 2 novembre à Tanger, au Maroc, Dieudonné Bantsimba et Hadjinsy Grégoire Kouffa ont noué des partenariats dans le cadre de la coopération décentralisée.

Le premier a permis au maire de Brazzaville, en sa qualité de président de l'Association des maires du Congo, de signer une convention de partenariat avec l'Association des maires du Maroc. Le deuxième, en tant que maire, a été conclu entre les villes de Brazzaville et Tanger.

Le troisième, signé par Hadjinsy Grégoire Kouffa, président du Conseil, maire de Pokola, au Congo, et Lahcen Amrouch, président de la commune d'Argana, Maroc, lie les deux villes par un " Mémorandum d'entente de coopération et de partenariat ". Ce document sera discuté et approuvé par les Conseils des deux villes respectives. Il a pour objectif d'œuvrer conjointement au renforcement du niveau infranational de l'action responsable pour un développement durable, résilient et inclusif des territoires, de la population et des acteurs concernés, ceci à la fois à l'échelle domestique et panafricaine de l'action.

Il vise également à promouvoir les échanges partenariaux entre les deux communes et leurs membres, de manière collégiale ou bilatérale, sur des volets thématiques et / ou institutionnels.