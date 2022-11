Malawi: Le pays s'accorde avec le FMI sur la facilité de crédit rapide

Le Malawi et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un accord des services sur la facilité de crédit rapide via le guichet choc alimentaire et le suivi du programme.

Le Malawi est le premier pays à faible revenu à conclure un accord au niveau des services pour recevoir 88,3 millions de dollars - 50 % de la quote-part du Malawi au FMI-, en financement d'urgence par le biais du nouveau guichet de choc alimentaire, dans le cadre de la facilité de crédit rapide. Lilongwe a également demandé un suivi du programme avec la participation du Conseil du FMI. Ce financement d'urgence l'aidera à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements liés à la crise alimentaire mondiale. Le suivi du programme avec la participation du Conseil soutiendra les réformes économiques du gouvernement pour rétablir la stabilité macroéconomique et jeter les bases d'une reprise inclusive, indique le FMI.

Entre temps, le Malawi a mis en œuvre une restructuration complète de sa dette pour rétablir la viabilité de celle-ci. Une équipe du FMI, dirigée par Mika Saito, a eu des discussions avec les autorités malawiennes sur la demande d'urgence du pays. A l'issue des discussions, Mika Saito a confirmé un accord au niveau des services entre le Malawi et le FMI sur "une facilité de crédit rapide par le biais du nouveau guichet de choc alimentaire du FMI et du suivi des programmes avec la participation du Conseil d'administration pour aider à rétablir la stabilité macroéconomique et jeter les bases d'une reprise économique inclusive".

Les services du FMI se préparent à présenter à leur Conseil d'administration, pour approbation, la demande de financement d'urgence des autorités du Malawi. Pour compléter leur solide programme de réforme, les autorités mettent en œuvre une restructuration complète de la dette nécessaire afin de rétablir la viabilité de la dette. La mission du FMI a rencontré le ministre des Finances et des Affaires économiques, Sosten Gwengwe; le gouverneur de la Banque de réserve du Malawi, Wilson Banda; et de hauts responsables du gouvernement et de la Banque de réserve du Malawi.