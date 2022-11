Algérie: CHAN-2022 - Les joueurs doivent éviter les blessures à l'approche du tournoi

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra a appelé ses éléments à éviter les blessures, tout en faisant preuve de "professionnalisme en dehors du terrain", à l'approche du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) en Algérie (13 janvier-4 février).

"J'ai un message aux joueurs : je leur demande de continuer à travailler, prenez soin de vous, on arrive dans une période très difficile, ils ont enchaîné beaucoup de matchs, il faut éviter les blessures, être professionnel en dehors du terrain. Il faut que les joueurs soient prêts le jour du CHAN, qu'ils ne soient pas en sur-régime. Il faut qu'on soit tous solidaires, parce que l'intérêt du CHAN, c'est l'intérêt du pays", a indiqué Bougherra dans un entretien publié jeudi sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF).

L'ancien capitaine de l'équipe nationale s'exprimait à la fin du stage effectué à Tabarka (Tunisie), ponctué par deux matchs amicaux face au Mali (4-0) et au Niger (2-0).

"Nous avons joué deux matchs un peu différents. Les joueurs ont bien travaillé, on a pris beaucoup de temps sur l'aspect tactique pendant ce stage, ils ont bien réagi, tout en appliquant ce qu'on voulait faire".

Face au Niger, Bougherra a été contraint de se passer des joueurs de l'USM Alger, libérés dimanche pour pouvoir jouer la double confrontation face aux Sud-africains de Cap Town City, les 2 et 9 novembre, comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

"C'est bien d'enchaîner les stages"

"Il y'a toujours une équipe qui performe mieux que l'autre, mais l'essentiel c'est qu'il y a eu le même état d'esprit et la même envie sur les deux matchs. C'est important de donner de temps de jeu pour tous les joueurs. Quand on arrive au CHAN, j'aurais des joueurs qui seront expérimentés, qui auront cette habitude de jouer tous ensemble et d'être prêts pour ce tournoi".

Outre l'efficacité offensive pendant ces deux matchs tests avec 6 buts marqués, la défense algérienne a montré sa solidité avec 0 but encaissé.

"On n'a pas été trop inquiétés. Tactiquement, tout le monde faisait des efforts, c'est quelque chose qu'il faut garder, c'est la clé du succès. Les joueurs sont très généreux, c'est un plaisir d'être avec eux à chaque stage, ils ont envie de progresser. L'enchaînement des victoires montre qu'il y a du sérieux, que les joueurs sont en train de progresser", s'est-il félicité.

Et d'enchaîner:"Il ne faut pas s'enflammer, ces matchs-là sont déjà derrière nous. Maintenant, nous allons repartir sur un nouveau stage, avec une envie de progresser et gagner les futures rencontres. Il faut qu'on soit en mode compétiteurs à chaque match, c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux joueurs à chaque fois".

Poursuivant leur cycle de préparation, les "Verts" enchaîneront dans moins d'une semaine, en effectuant un stage à Dubaï (Emirats arabes unis) du 10 au 26 novembre avec au menu trois matchs amicaux.

"C'est bien d'enchaîner les stages, ça permettra aux joueurs de former une sorte de famille, c'est de cette manière qu'on pourra gagner une compétition. Nous allons jouer trois matchs à Dubaï, on va travailler à l'abri des regards. En décembre, nous allons disputer un match amical au stade de Baraki devant nos supporters", a-t-il conclu.

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique. Les "Verts" entameront la compétition le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00).