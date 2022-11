Congo-Kinshasa: Déploiement de la Force Régionale -Des militaires kenyans en route pour la RDC

Validée à la fois dans la " Feuille de route de Luanda " et dans le " Processus de Nairobi ", la Force Régionale est en passe de se déployer dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, dans l'intention bien arrêtée de faire échec aux activités des forces négatives internes comme externes qui l'ont transformée, depuis plus de deux décennies, en " no man's land ". Après la récente mission de

reconnaissance des officiers kenyans effectuée sur la " ligne de front " il y a quelques semaines, c'était hier mercredi 2 novembre 2022, le tour du premier contingent des troupes kenyanes de recevoir la bénédiction du Président William Ruto en personne à la garnison Embakasi de Nairobi.

Le Chef de l'Etat du Kenya a, après avoir remis le drapeau de la Force Régionale au commandant des troupes kenyanes en République Démocratique du Congo, le colonel Daniel Rotich, exhorté celui-ci et ses hommes de troupes à participer activement à la stabilisation effective de la partie du territoire congolais en proie à l'insécurité entretenue par les forces négatives.

" Nous ne permettrons à aucun groupe armé, criminel ou terroriste, de nous priver de notre prospérité partagée ", a martelé William Ruto. Nombre d'observateurs congolais saluent le signal fort donné par le Chef de l'Etat kenyan en direction de ses pairs de l'Afrique de l'Est et du Centre, dont les pays, parties prenantes au Processus de Nairobi, s'étaient formellement engagés à contribuer, en termes de troupes et d'équipements, à la mise en œuvre de la Force Régionale à l'Est de la RDC. Le contingent militaire kenyan devrait déjà constituer, pour les FARDC (Forces Armées de la République Démocratiques du Congo), un précieux allié pour la traque des forces négatives sur le terrain.

Vers un Sommet Extraordinaire de l'EAC

Parallèlement à la participation de l'armée kenyane à la Force Régionale, on signale que le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, s'est également lancé, de son côté, dans un lobbying diplomatique visant l'adhésion de ses pairs de la sous-région des Grands Lacs à un plan concerté de résolution de la crise sécuritaire en République Démocratique Congo. On laisse entendre qu'en début de semaine, il a partagé avec chacun d'eux, au téléphone, ses avis et considérations sur cette question ultra-sensible.

Manifestement, la majorité de ses pairs sont acquis à l'idée de mettre fin à l'insécurité à l'Est de la RDC. C'est dans ce cadre que tous ont approuvé la tenue, à court terme, d'une réunion entre responsables des forces de défense des Etats membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), prélude à la tenue d'un Sommet Extraordinaire des Chefs d'Etat, à convoquer à une date qui reste à fixer.