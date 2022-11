Bénin: La gare routière centrale, vitrine de la ville de Bohicon

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

Au Bénin, l'enclavement et la vétusté de la gare routière centrale de la ville de Bohicon génèrent un manque à gagner pour la municipalité et les conducteurs.

Le projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation a permis de construire une gare moderne, améliorant ainsi le transport interurbain et les revenus de la commune.

La nouvelle gare devrait générer plus de 350 emplois directs et 5 000 indirects.

Bohicon, 30 septembre 2022. Jour de marché à Bohicon : comme à l'accoutumée, la rue pavée menant à la gare routière centrale est prise d'assaut par les commerçants installés sur les pavés de façon anarchique, rendant l'accès à la gare difficile pour les chauffeurs de taxi. " C'est notre lot quotidien, mais c'est pire les jours du marché. Nous n'avons pas de voie pour accéder à la gare, et la mairie et les syndicats nous traquent pour les chargements hors parc, " se désole Gutemberg, conducteur de taxi. Affilié à cette gare depuis plus de 25 ans, il a vu se dégrader sa base de travail au fil des ans. " Lorsqu'il pleut, c'est l'eau et la boue partout. Pas de toilettes, pas d'éclairage. Et la nuit, c'est l'insécurité totale ", explique-t-il. Justin Kinkponwé, président de l'Union nationale des conducteurs démocratiques du Bénin (Unacodeb), section gare centrale de Bohicon renchérit : " En moyenne 500 taxis chargent ou transitent chaque jour. La vétusté de la gare routière et son enclavement repoussent beaucoup de clients, et incitent les conducteurs aux chargements hors-parc. Cette situation appauvrit ces derniers et crée un manque à gagner pour la commune ".

Construite dans les années 1960, la gare routière centrale de Bohicon est aujourd'hui avalée par le marché central de la ville. " Bohicon est devenu un grand pôle économique du département du Zou, et son marché permet les échanges de produits agricoles et d'autres biens pour des commerçants venus des quatre coins du Bénin. Mais l'état de la gare centrale ne répondait plus aux défis commerciaux de la ville ", soutient Reine Vignalé Dansou, chef du service des affaires économiques à la mairie de Bohicon.

La loi sur la décentralisation au Bénin a confié la gestion des unités marchandes aux communes. Alors qu'elles constituent l'une des principales sources de revenus de la commune de Bohicon, les recettes journalières générées par la gare centrale sont estimées à 50 000 Francs CFA. Pour une ville de plus de 200 000 habitants, c'est insuffisant pour répondre aux charges de la municipalité dont le budget 2020-2021 était estimée à 1 milliard 350 millions de Francs CFA. " Il était essentiel de déplacer la gare, de la moderniser pour en faire un vrai outil de développement de la ville ", assure Mme Dansou.

Une gare à la hauteur de Bohicon

Le cri de détresse des conducteurs de taxis et de la municipalité a trouvé écho auprès du Projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation (PAURAD) financé par la Banque mondiale. Le projet a financé à hauteur de 1 milliard 141 millions de Francs CFA la construction de la gare moderne qui a changé le visage de la ville de Bohicon.

L'ouvrage livré le 10 décembre 2020 se compose d'un bâtiment principal de deux niveaux, abritant un bloc administratif, un grand hall voyageur, 15 boutiques, sept chambres de séjour, deux restaurants, une salle de conférence, deux guichets de banque et un poste de police. Le parking, d'une capacité de 200 véhicules en stationnement, dispose de portiques sécurisés, de barrages de levage automatique et de lampadaires pour l'éclairage nocturne. " Il s'agit d'une gare moderne, une première qui va révolutionner le transport interurbain au Bénin ", soutient Dieudonné Okpéitcha, contrôleur permanent du chantier. Le positionnement de l'infrastructure à l'entrée de la ville fait d'elle la nouvelle vitrine de Bohicon. Pour les conducteurs de taxis, cette construction est la bienvenue. " Nous avons accueilli ce projet avec beaucoup de joie. Nous avons été impliqués dans le processus et nos doléances ont été prises en compte ", soutient Justin Kinkponwé. " Dans la nouvelle gare, il y aura la sécurité, le tarif sera fixe et aucun conducteur ne pourra justifier les chargements hors parcs ", enchaîne Gutemberg.

Les retombées économiques de la nouvelle gare sont inestimables aux yeux des autorités communales. " Avec cette gare, c'est un nouveau centre commercial qui s'ouvre pour la ville. Au-delà des recettes des transports, des centaines d'emplois nouveaux seront créés, la municipalité va engranger beaucoup de recettes à travers tous les services connexes ", se réjouit la chef du service des affaires économiques.

Selon les estimations de l'Agence de gestion des travaux urbains (Agetur) qui a réalisé les travaux en maîtrise d'ouvrage délégué, la gare devrait générer environ 350 emplois directs et plus de 5 000 emplois indirects.

La municipalité a confié la gestion à la régie autonome de gestion des infrastructures économiques du marché de Bohicon. " Nous avons milité pour une gestion autonome de la gare à travers cette régie car la qualité de cette infrastructure impose un modèle de gouvernance et un mode de gestion nous permettant d'optimiser les recettes et assurer l'entretien de l'ouvrage ", assure Ruffino d'Almeida, maire de la commune de Bohicon. En plus de la gare routière, le projet a soutenu l'aménagement du parc à bus de la ville pour faciliter le transit des passagers des compagnies de transport.

60 millions de dollars pour dix communes

Clôturé en décembre 2020, le Paurad a appuyé, à hauteur de 60 millions de dollars, l'accès aux services urbains et amélioré la gestion urbaine dans dix villes du Bénin, à savoir Bohicon, Abomey, Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Comé, Lokossa, Parakou et Kandi. " Nous avons construit des infrastructures communautaires dans les dix communes bénéficiaires, aussi bien des unités marchandes, des ouvrages d'assainissement que des écoles. Les réalisations du projet ont permis un changement important dans la vie des collectivités locales ", selon Gaston Boko, coordonnateur du Paurad. Le projet a également appuyé les dix municipalités, dans l'amélioration de la gestion municipale et accompagné les efforts de décentralisation du gouvernement en fournissant une assistance sur le dispositif de transfert budgétaire aux communes.