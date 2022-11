Tunisie: Parution de l'ouvrage collectif " Le geste en héritage, la Main Tunisienne " chez les Editions Skira - L'artisanat tunisien au fil du temps

Désormais en vente dans les librairies tunisiennes et étrangères, " Le geste en héritage, la Main tunisienne " est un ouvrage collectif utile et riche par son contenu : il valorise l'objet artisanal tunisien d'excellence en mettant en lumière son histoire régionale et son savoir-faire distingué mondialement. La publication puise dans l'essence-même du patrimoine tunisien et éclaire son devenir.

Grâce au soutien de l'Office national de l'artisanat et de la fondation Rambourg, le livre voit finalement le jour. Une conférence de presse s'est tenue à la Galerie Antinéa d'Alya Hamza, située à l'avenue Kheireddine Bacha. Ce berceau discret des arts abrite de nombreuses expositions, de présentations de livres et sert de lieu de rencontres foisonnantes entre artistes et férus des arts.

Ce livre est l'aboutissement d'un programme mis en œuvre autour de la mémorisation de l'artisanat tunisien. Un projet fructueux qui a rassemblé de nombreux axes et composantes : des résidences de création et de production, des formations et de cartographies sont à l'origine de la genèse de ce livre. Il synthétise tout un travail minutieux effectué sur plus d'une année. Cette initiative s'est faite connaître auprès de nombreux contributeurs, et a pu donner un regard autre sur l'artisanat, en valorisant ses trésors, entre autres, par le biais de la photographie. Le tout concrétisé grâce à un comité éditorial. L'ouvrage met en avant les ressources culturelles et tunisiennes et le potentiel inépuisable des artisans et créateurs tunisiens. Une plateforme numérique qui servira de support au contenu de cet ouvrage verra le jour prochainement.

Molka Haj Salem, directrice éditoriale du livre, a présenté les trois grandes parties qui composent l'ouvrage : un prélude, un 2ème chapitre qui évoque l'Atlas et la cartographie de l'artisanat tunisien, et un 3ème autour du "Voyage dans les métiers ", qui une lecture historique et sémiologique. Le livre revient également sur les ateliers, menés par les artisans et créateurs. Sa composition est ponctuée par des hommages rendus à des pionniers de la scène artisanale et artistique choisis par Alya Hamza et qui sont Aly Bellagha, Samia Ben Khalifa, la famile Halioui et Leila Menchari.

Le processus de publication était long mais a été renforcé grâce aux soutiens de collectionneurs privés et de l'État. Un comité composé de Azza Ayachi, Shiran Ben Abderrazak, Molka Haj Salem, Alain Lardet et Mamia Taktak a veillé au bon déroulement du travail aux côtés d'auteurs, de participants à l'atelier Fronat, de l'agence Dzeta, de collectionneurs privés, de l'ONA et des équipes de la Fondation Rambourg.