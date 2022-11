Ile Maurice: Greve de la faim des rastafari | Police - "Darren Activiste a enfreint ses conditions de remise en liberté"

Louis Dominique Seedeeal alias Darren Activiste a comparu devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi. La police lui reproche d'avoir enfreint l'une des conditions de sa liberté conditionnelle soit la section 5 (ii) "not to participate in any kind of assembly directly or indirectly unless approval of the police is sought and obtained."

Darren Activiste qui avait été convoqué par la police de Pope Hennessy suite à sa présence mercredi lors de la grève de la faim de la communauté rastafari qui réclamait le droit à l'utilisation du cannabis pour leurs rites religieux. Darren Activiste a réfuté toute acte illégale et explique qu'il ne faisait pas partie des manifestants et qu'il a simplement couvert cet événement comme rapporteur d'images pour la page Facebook Radio Mo Pep. "Mo pas ti dan manifestasion. Mo pa ti ena pankart, ni monn insit dimunn fer dezord, " a expliqué Darren Activiste à la police. Le travailleur social explique que la section 5 (i) de sa liberté conditionnelle stipule qu'il doit "refrain from engaging in any type of social media directly whatever except from his facebook page (Radio mo pep)".

La police a cependant objecté à sa remise en liberté devant la magistrate Valentine Mayer. Il a été reconduit en détention préventive à la prison centrale en l'absence d'un "enquiring officer" pour éclairer la cour. Darren Activiste est déjà en liberté conditionnelle pour, entre autres, rassemblement illégal à Camp Levieux ou encore breach of ICTA. Son homme de loi Me Veer Beeltah a logé une motion pour rayer cette accusation provisoire. Elle sera entendue le 9 Novembre. Il logera aussi une motion devant la Bail and Remand Court demain pour la remise en liberté conditionnelle de l'activiste.