Sénégal: Audition d'Ousmane Sonko, ce jeudi - Yewwi Askan Wi sur le pied de guerre

"Nous ne pouvons pas exclure une réédition de mars". Cette déclaration est du président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall, à propos de l'audition du leader de Pastef, Ousmane Sonko, sur le dossier l'opposant à Adji Sarr, par le doyen des juges, Oumar Maham Diallo, prévue ce jeudi. L'ancien maire de Dakar et Cie s'exprimaient hier, mercredi 2 novembre, lors d'un point de presse organisé au siège du Parti républicain et pour Progrès (PRP).

Les leaders de Yewwi Askan Wi sont plus que jamais déterminés à soutenir Ousmane Sonko dans le brûlant dossier judiciaire opposant ce dernier à la jeune masseuse Adji Sarr. Ils l'ont fait savoir hier, mercredi 2 novembre, lors d'un point de presse tenu au siège du Parti républicain pour le Progrès (PRP) de Déthié Fall.

Le président du conseil des leaders de cette coalition de l'opposition, Khalifa Sall, n'écarte pas une répétition des émeutes meurtrières survenues le mois de mars 2021.,n

"Nous ne pouvons exclure une réédition de mars", a-t-il notamment menacé, alors que le leader de Pastef doit faire face au doyen des juges Oumar Maham Diallo, ce jeudi. "Même si, ajoute l'ancien maire de Dakar, nous ne le souhaitons pas et nous ne le voulons pas". Les leaders de Yewwi Askan Wi restent convaincus que cette procédure judiciaire est une manœuvre pour barrer la route à un opposant. Et ils sont prêts à faire face. "Yewwi Askan wi est dans une posture de responsabilité. Nous allons accompagner le président Ousmane Sonko comme nous l'avons fait depuis le début de cette affaire", a assuré Khalifa Sall. Non sans préciser que si la justice est dite, tout se passera bien. La journée de ce jeudi, très redoutée par bon nombre de Sénégalais. Le leader de Takhawu Dakar parle d'"une situation exceptionnelle". Le président de la Conférence des leaders n'a pas manqué de donner des nouvelles du maire de Ziguinchor : "Ousmane Sonko est serein et est dans les dispositions de faire face au juge." L'ancien inspecteur des impôts et domaines est convoqué parce qu'il a "compris la stratégie du président de la République de mettre une épée de Damoclès sur la tête des opposants pour pouvoir dérouler son programme. Ce que le maire de Ziguinchor a compris. Il a ainsi exigé à se faire entendre sur le fond de ce dossier", a, pour sa part, estimé Cheikh Ahmed Tidiane Youm, le responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR).

"Le président de la République ferait mieux de respecter le jeu de la démocratie au lieu d'essayer d'éliminer des adversaires potentiels. Il l'a fait avec le président Khalifa Sall, ça n'a pas marché, il l'a fait avec Karim Wade, ça n'a pas marché non plus et il perdure, s'entête et continue à vouloir le faire avec le président Ousmane Sonko", a-t-il fait remarquer face à la presse.

APPEL À LA RÉSISTANCE CITOYENNE

Youm ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a invité le peuple sénégalais à s'ériger en bouclier auprès de la coalition Yewwi Askan Wi pour éviter une éventuelle liquidation judiciaire arbitraire de l'opposant. "Nous lançons un appel à nos concitoyens, nous leur dirons qu'aujourd'hui la situation est grave, elle l'a toujours été depuis 2012, mais encore plus aujourd'hui. Nous leur demandons de ne laisser rien passer, de se tenir debout et de faire bloc avec la coalition Yewwi Askan Wi pour faire face à ce président de la République obsédé par la troisième candidature", a-t-il lancé dans la foulée.

Pour rappel, Ousmane Sonko est accusé de viols répétitifs et de menaces de mort par Adji Sarr, une jeune masseuse. Ce qu'il a toujours nié, dénonçant un complot orchestré par le président Macky Sall pour éliminer un opposant politique.